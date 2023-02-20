الجمارك تطلب شرطًا بشأن إعفاء سيارات المصريين بالخارج لحظة الإفراج

قال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك إنه يتوافق مع رؤية مجلس الوزراء فيما يتعلق بوجود ٥٠٪؜ تخفيضا جمركيا وطالب بضرورة أن يتم هذا لغير المتمتع بإعفاءات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

وطالب رئيس مصلحة الجمارك ،بضرورة ألا يزيد عمر السيارة عن ثلاث سنوات في عمر الافراج باستثناء أن يكون صاحب السيارة المالك الأول.

من جانبه قال ممثل وزارة الهجرة أننا كوزارة نوجه الشكر للجنة كما نؤيد المقترح الخاص إعفاء ٥٠٪؜ للمصريين بالخارج في الدول التى لا تتمتع بالإعفاءات.