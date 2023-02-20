ننشر تفاصيل شراكة جديدة تجمع بين جامعة النيل وهيريوت وات البريطانية

أعلنت جامعة النيل الاهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، عن شراكة جديدة تجمع بين جامعة النيل وجامعة هيريوت وات بإدنبرة وذلك لتحقيق المساواة بين الجنسين فى الهندسة الميكانيكية، في إطار مشروع ممول ضمن برنامج Going Global Partnerships التابع للمجلس الثقافي البريطاني ، في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023.

في هذا السياق قال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أن هذه الشراكة تهدف إلى وضع نموذج يقدم الوعي الكامل لإلغاء الحواجز التي تمنع المرأة من المشاركة في مجال الهندسة الميكانيكية، وسيتم ذلك من خلال إنشاء شبكات تواصل لدى الجامعتين من الطلاب والخريجين لزيادة الوعى لديهم وتقديم نموذج يوضح النسب بين مشاركة الجنسين فى هذا المجال من مرحلة التعليم المبكر وحتى اعلى المستويات فى المهنة مع توضيح ما إذا كانت هذه النسب تتغير أم أنها فى حالة ثبات، مع إعطاء الحلول المناسبة لتغيير النسب للأفضل، مؤكدا أن هذا النموذج سيتم نشره في جامعات أخرى للاستفادة من الفكرة والتجربة.

من جانبها قالت الدكتورة إيرين سامي، مدير مركز أبحاث النظم الهندسية الذكية بجامعة النيل الأهلية، أن هذه الشراكة تجمع بين خبرات جامعة عالمية متصلة في اسكتلندا (شمال بريطانيا) وهي جامعة هيريوت وات، وجامعة جديدة سريعة النمو وتحظى باحترام كبير في مصر وهي جامعة النيل الأهلية (شمال إفريقيا) في فكرة تمكين المرأة في مجال الهندسة الميكانيكية، وأن الشركاء يؤمنون بشكل راسخ بأن الهندسة الميكانيكية الحديثة لديها الكثير لتقدمه للمرأة من خلال مسارها المهني، خاصة وأن الشركاء يعملون على استخدام قدراتهم لإلهام الفتيات والشابات، لا سيما أولئك الذين لديهم فرص محدودة للحصول على العمل.

وأعلنت الدكتورة إيرين سامي، أن العمل في هذه الشراكة ينقسم الى 3 مراحل هي مرحلة التكوين وبمعنى أشمل "توسيع الشبكة" وفيها سيتم دعوة جميع الطالبات وأكبر عدد ممكن من الخريجات للانضمام، حيث انه سيتم تعيين طالب او خريج من نفس الوضع الوظيفى فى كلا من الشبكتين لكل مشارك، ومن المتوقع أن تضم شبكة جامعة هيريوت 100 + 100 عضو و 50 + 50 عضوا من جامعة النيل، مع توسيع العلاقات بين المدارس من خلال أنشطة التواصل في الجامعتين

والمرحلة الثانية هي مرحلة البحث و طرح الأسئلة وفيها سيتم تنفيذ ورشتين عمل واحدة فى كل جامعة لمناقشة نسب المشاركة بين النساء وإعطاء الفرصة لتقديم نموذج خطة الإصلاح للوصول للمساواة ومن ثم وضع خطة لنشر هذا جغرافيًا طوال المراحل المهنية للمهندسين الميكانيكيين.

والمرحلة الثالثة وهي الاستنباط أو الاستنتاج، ومن خلاله سيتم عقد ورشتين عمل آخرين واحدة في كل جامعة بالقرب من نهاية المشروع لتشكيل استنتاجات البحث وإعداد النتائج للنشر، وإعطاء التوصية للحفاظ على الشبكات.