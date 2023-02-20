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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تناقش طلبي إحاطة للنائب محمد عبد العزيز الخميس المقبل

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،الخميس المقبل، طلبي إحاطة للنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، موجهين إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك عن أهم مشكلات حى شبرا الخيمة (عدم تطبيق منظومة لجمع القمامة و تمدد سوق الأحد بشارع أحمد عرابي مما عطل حركة سير المواطنين).

ويأتي الطلب الأول، عن نقل سوق الأحد وتمدده داخل الكتلة السكنية بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة مما يعيق حركة المواطنين وسبب معاناة كبيرة لأهالي المنطقة.

ويركز الطلب الثاني على إشكالية عدم تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة في مدينة شبرا الخيمة حيث يعاني أهل شبرا الخيمة بشكل كبير من هذه المشكلة.

 

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شبرا الخيمة حقوق الإنسان الكتلة السكنية وزير التنمية المحلية مجلس النواب الإدارة المحلية

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