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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يبحث هاتفيا سبل تعزيز التعاون والدعم المتبادل مع وزير خارجية فنزويلا

شكري
شكري

صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية فنزويلا الجديد "إيفان جيل بينتو"، اليوم الاثنين، حيث حرص السيد سامح شكرى فى بداية الاتصال علي توجيه التهنئة لنظيره على توليه مهام منصبه الجديد.


وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين ناقشا عددًا من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما إلى دفعها التعاون بين البلدين قدماً في شتى المجالات.

 كما ناقش الجانبان التعاون القائم بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية، وسبل تعزيز الدعم المتبادل فيما بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك.


واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بأن الوزيرين اتفقا على مواصلة وتيرة التنسيق وتكثيف المشاورات بين كبار المسئولين في البلدين خلال المرحلة القادمة.
 

الخارجية سامح شكري وزير الخارجية فنزويلا شكري وزارة الخارجية

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