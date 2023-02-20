خلال 10 أيام..إنذار 33 محلا تجاريا بقرية أبو مناع لتوفيق أوضاعها بدشنا

وجهت الوحدة المحلية لأبومناع غرب، بمركز دشنا، شمال قنا، إنذار لـ 33 محلًا تجاريًا بضرورة توفيق أوضاعها، وتلافي الملاحظات، طبقًا للقوانين المنظمة، وتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، حتى لا يتم إغلاقها خلال ١٠ أيام.

قاد حملة المرور على المحلات التجارية، حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، للتأكد من تنفيذ وتطبيق والالتزام بأعمال توفيق الأوضاع، وضرورة التقدم للمركز التكنولوجي بالمدينة، خلال 10 أيام، وإلا سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقانون رقم 154 لسنة 2019.

و قال جيلانى، تم توجيه إنذارات للمحلات المخالفة، لعدم استكمال التراخيص، أو العمل بأنشطة مخالفة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق القانون 154 لسنة 2019، حيال المحلات المخالفة فى حالة لم يقوموا باستكمال إجراءات توفيق أوضاعهم.

وأكد رئيس القرية، أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، مشيدًا بأصحاب المحلات التجارية الملتزمة بقوانين الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.

و أشار جيلانى، إلى أن ووضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيعها والتوعية بأهداف ومزايا القانون لتوفيق الأوضاع، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030، للتحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين.



