جامعة حلوان: خطة لتوسيع مستشفى بدر بسعة 8 فدادين ويعد الأول المميكن بالكامل.. ونهدف لخدمة سكان المدن المحيطة

رئيس جامعة حلوان : خطة لتوسيع مستشفي بدر بمساحة ٨ فدادين

جامعة حلوان : مستشفي بدر تخدم اكثر من ١٣ الف مريض شهريا

مدير مستشفي بدر : المستشفي يعد اول مستشفي جامعي مميكن بالكامل



افتتحت جامعة حلوان هذا الاسبوع المرحلة الثالثة و النهائية من تطوير و تجهيز مستشفى بدر الجامعي والتي تمثل دورًا محوريا في تقديم خدمات لآلاف المرضى من مختلف الأماكن، في عدد من التخصصات الحيوية والدقيقة .

و يعد مستشفي بدر الجامعي التابع لجامعة حلوان ضمن خطوات تطوير منظومة الصحية في مصر وبناء مصر الرقمية وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل أكثر تميزًا وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030 .



وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد ان هذه المرحلة من التطوير ليست النهائية و ان المستشفي سيتم بها العديد من التوسعات و التطوير خبال الفترة المقبلة لتكن قادرة علي خدمة كافة المواطنين و تلبية احتياجاتهم .



وتابع الدكتور السيد قنديل ان الجامعة قد حصلت علي موافقة رسمية لتوسعة المستشفي و اضافة ٨ فدادين لها لتصل قدرتها الاستيعابية مستقبلاا الي ٣٦٠ سرير رعاية .

وقال الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لصدي البلد ان مستشفي بدر تشهد حاليا طفرة كبيرة من التطور حيث تستقبل العيادات الخارجية أكثر من 13 ألف مريض شهريًا، و110 آلاف مريض بالطوارئ سنويًا، وتجري 250 عملية في الشهر.

وقال الدكتور وائل عمر مدير مستشفي بدر الجامعي لصدي البلد ان مستشفي بدر يعد اول مستشفي جامعي مميكن بالكامل ان المرحلة الثالثة من التطوير لمستشفي بدر تتضمن تتضمن افتتاح العديد من الاقسام الجديدة حيث تشمل غرف عمليات النساء والتوليد وتشمل ٣ غرف عمليات كذلك وحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومنظار القولون ووحدة متخصصة في مناظير الفراغ الثالث ومناظير القنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسي، ويتم أيضا افتتاح وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة ٢٠ حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال و القسم الداخلي بسعة حوالي ٧٠ سرير ليتم اضافتها لباقي اسرة المستشفى لخدمة بالإضافة الي افتتاح المبنى الإداري ويشمل مكاتب إدارة المستشفى والإدارات المالية و القانونية والإدارية والموارد البشرية ووحدات الجودة ومكافحة العدوي.

وقال هابي حسني، الاستشاري الهندسي لجامعة حلوان والاستشاري العام لتطوير المستشفي، أنه تم افتتاح المستشفي بدر عام ٢٠٠٩، كمستشفي تابعة لوزارة الصحة وكأحد مستشفيات تقديم الخدمات الطبية لسكان المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أنه تم نقل تبعية المستشفي الي جامعة حلوان عان ٢٠١٤، وكان عدد الأسرة عام ٢٠١٥ ل ٦٥ سرير، وكان هناك ضعف في البنية التحتية للمستشفي وتهالكها.



وأوضح أن المستهدف من التطوير هو زيادة عدد الأسرة بمعدل ١٧٠ سرير لتصبح سعة المستشفي ٢٣٠ سرير بدل من ٦٥ سرير، وكذلك زيادة غرف عمليات الرعاية اللي ٢٩ سرير بدلا من ست أسرة، وزيادة حضانات الأطفال الي ١٨ حضانة بدلا من عشرة حضانات.

وكشف أنه تم استحداث وحدة قسطرة وغرفتين للمناظير، وزيادة العيادات الي ثمانية عشر بدلا من تسعة، وتطوير وحدة غسيل الكلي لتصبح ١٨ سرير بدلا من ١٠ سرير، وانه متوسط المستوى لحالات الطوارئ ٦٠ الف حالة، ومتوسط المستوي لخدمات العيادات الي ١٠٠ الف حالة.

وشملت المرحلة الثانية من أعمال التطوير بمستشفي بدر الجامعي الآتي :

افتتاح وحدة الرعاية المركزة والتي تم دعمها بـ 12 سرير ليصل إجمالي عدد الأسرة بالرعاية 25 سريرا.

افتتاح القسم الداخلي بـ 21 سرير رعاية متوسطة.

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي 18 سريرا.

افتتاح قسم قطاع الأغذية الذي يتضمن المطبخ الخاص بالمستشفى.

كانت المرحلة الأولى من عمليات التطوير بمستشفى بدر الجامعي قد تضمنت

افتتاح غرف العمليات

تغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ

تغيير شبكات الصرف الصحي

تغيير شبكات نظم إطفاء الحريق

زيادة أعداد المكيفات

تشغيل وحدة القسطرة القلبية

تشغيل وحدة رعاية القلب حديثة التجهيز

تجهيز المستشفي بأحدث اجهزة جراحات القلب المفتوح

تشغيل وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي

افتتاح قسم الطوارئ.