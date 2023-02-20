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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

باستخدام المواد الطبيعية.. جامعة حلوان تنظم معرضا فنيا للفنانة آمال الشوربجي

الفنانة امال الشوربجي
الفنانة امال الشوربجي

افتتحت جامعة حلوان بكلية التربية الفنية بالزمالك معرضا فنيا إبداعيا للأشغال الفنية المعاصرة بعنوان الريزن مدخل ابداعي للاشغال الفنية المعاصرة من تنفيذ الفنانة آمال أشرف الشوربجي.

أقيم المعرض تحت رعاية الدكتور محمود حامد عميد الكلية و الدكتور مها مزيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع و  الدكتور امل عبد العظيم رئيس قسم الاشغال الفنية و التراث الشعبي بالكلية .

وكشف الفنانة امال الشوربجي عن حرصها بالاعمال الفنية المشاركة بالمعرض على إستخدام مواد من الطبيعة لإظهار الفن المعاصر في اللوحات المعروضة والمزج بين الاوان.

جدير بالذكر انه قد افتتحت  اليوم جامعة حلوان بحضور  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، معرض الكتاب السنوى السابع، والذي يأتى فى إطار الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة.

عقدت فاعليات المعرض بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريدة هاشم امين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.  

معرض الفنانة امال الشوربجي
معرض الفنانة امال الشوربجي
معرض الفنانة امال الشوربجي
معرض الفنانة امال الشوربجي
معرض الفنانة امال الشوربجي
معرض الفنانة امال الشوربجي
معرض الفنانة امال الشوربجي
معرض الفنانة امال الشوربجي
معرض الفنانة امال الشوربجي
معرض الفنانة امال الشوربجي
معرض الفنانة امال الشوربجي
معرض الفنانة امال الشوربجي
رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان معرض فني Jobs Education

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