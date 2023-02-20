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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة

صدى البلد

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع جاريث بايلي، سفير بريطانيا بالقاهرة، وتناول اللقاء التباحث حول الملف الاقتصادي وسُبل جذب الاستثمار، وتعظيم التبادل التجاري بين الدولتين.

وناقش اللقاء تعزيز الشراكة في العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومنها الطاقة المتجددة وضرورة تحفيز العمل بين الجانبين في هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بين الجانبين في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يواجه الساحة الإقليمية والدولية من تحديات قائمة. 

وأعرب وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقديره لعقد هذا اللقاء، وما خرج عنه من تناول لعديد من الملفات الهامة.

وأشار وفد التنسيقية إلى ضرورة تعظيم الجهود مع الجانب البريطاني لإيضاح ما قامت به الدولة المصرية في عملية الإصلاح المالي والنقدي والهيكلي خلال الفترة الماضية.

من جانبه، رحب السفير البريطاني بوفد التنسيقية، وأعرب عن تقديره الكبير للتنسيقية بكافة هيكلها وأهدافها ودورها الملموس، كما طرح السفير عدداً من الاستفسارات حول الجهود التي تقوم بها التنسيقية ودورها في العديد من الأنشطة.

وأكد السفير البريطاني على ضرورة سعي الجانبين نحو إرساء خطوات قوية في ملف الاستثمار، وأعرب عن سعادته بعقد هذا اللقاء، كما أكد على ضرورة استمرار اللقاءات والحوارات بين الطرفين. 

ضم وفد التنسيقية كلا من : النائبة غادة علي، والنائب طارق الخولي،  عضوا مجلس النواب، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركي، عضوا مجلس الشيوخ.

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