شاهد| "الحياة الآن" يرصد تطوير كهرباء قرى أبو تشت في قنا

رصدت كاميرا برنامج الحياة الآن المذاع علي قناة الحياة مشروعات تدعيم وتطوير شبكات الكهرباء في قري مركز ابو تشت في محافظة قنا.

حيث تجولت كاميرا الحياة الآن داخل قرية العوامر الغربية ونقلت صورة مباشرة لأعمال مد 500 متر كابلات كهرباء أرضية إضافة إلي تركيب محولات وأكشاك كهرباء وإحلال وتجديد أعمدة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي الي نهايات القري والنجوع والتجمعات السكنية الجديدة.

يذكر أن تكلفة مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا تخطت 31 مليار جنيه، وهو أمر غير مسبوق بجنوب الصعيد، حيث تم تطوير 88 قرية في مراكز ابوتشت وفرشوط ودشنا وقوص وقفط وأكثر من 792 نجعا وتابعا.