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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: تجهيز وإعداد ميناء العريش يبعث برسالة جديدة للعالم..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أرسلت قافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية لدولتي سوريا وتركيا بحرا، وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي، من أجل مساعدة الأشقاء في ظل الآثار السلبية التي خلفها الزلزال.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه تم إرسال المساعدات المصرية إلى تركيا وسوريا من ميناء العريش بعد تجهيزه وإعداده على مستوى عالٍ، كما أن سيناء أصبحت خالية من الإرهاب، والآن بدأت عملية التنمية من أرض الفيروز.

وأوضح أحمد موسى أن إرسال المساعدات لسوريا وتركيا من ميناء العريش رسالة للعالم أجمع أن مصر بكافة ربوعها في حالة استقرار وأمن أمان. 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الرئيس السيسي القوات المسلحة سيناء العريش

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