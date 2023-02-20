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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خيري رمضان: الزلازل وصلت على حدود مصر ولا يمكن التنبؤ بحدوثها

زلزال
زلزال

علق الإعلامي خيري رمضان، على الزلازل التي ضربت سوريا والأردن وتركيا خلال الساعات القليلة الماضية، موضحا أن الهزة الأرضية التي ضربت بعض المدن العربية ووصلت الزلازل على حدود مصر في مدينة رفح المصرية.
 

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وأشار الاعلامي خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تركيا لم يحدث بها أضرار من هذا الزلزال الذي ضرب هذه الدول، مؤكدًا أن السلطات التركية طالبت المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المتضررة والمباني التي ضربتها زلزال 6 فبراير.

وأوضح الاعلامي خيري رمضان، أن هناك 21 هزة أرضية حدثت خلال الساعات الأخيرة، وليس هناك أحد يستطيع أن يتنبأ بحدوث أي زلازل جديدة أو تعرضنا لهزة أرضية الفترة المقبلة، داعيًا الله أن يحفظ مصر، ولا نتمنى أن نرى ضحايا وزلازل جديدة الفترة المقبلة.

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