السيطرة على حريق شب في محل ملابس بوسط العريش

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة شمال سيناء، من السيطرة على حريق شب في محل لبيع الملابس الجاهزة بشارع 23 يوليو بوسط مدينة العريش دون وقوع أي اصابات، وتم اخطار الاجهزة المعنية، للتحقيق في ملابسات الحادث .

إغلاق شارع ٢٣ يوليو





وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، بلاغا يفيد باشتعال النيران في محل للملابس بوسط مدينة العريش دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.. حيث أغلقت قوات الأمن طريق 23 يوليو أمام حركة سير المواطنين لحين الانتهاء من اخماد الحريق.



وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق ، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بين المواطنين، بينما لحق بالمحل بعض الخسائر المادية نتيجة اشتعال النيران.

وتواصل الأجهزة المعنية التحقيق في الحادث لمعرفة اسباب الحريق.