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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في وفاة الملاكم رامز عزت| اتهام رئيس اتحاد المصارعة بالإهمال والتقصير

لاعبِ الملاكمةِ رامز
لاعبِ الملاكمةِ رامز عزت

أعلنت النيابة العامة في بيان لها تفاصيل جديدة في وفاة لاعبِ الملاكمةِ رامز عزت.

قالت النيابة العامة في بيان لها إنها  تلقت بلاغِا يومَ الحادِي عشَرَ من شهرِ فبرايرَ الجاري بنقلِ لاعبِ الملاكمةِ رامز عزت للمستشفَى مِن جرَّاءِ إصابتِهِ بنزيفٍ بالمخِّ، فباشرتِ النيابةُ العامةُ التحقيقاتِ وسمعتْ شهادةَ والدِهِ الذي اتَّهمَ رئيسَ الاتحادِ المصريِّ للملاكمَةِ ومُنظمِي المباراةِ النهائيةِ لبطولةِ الجمهوريةِ في هذهِ الرياضةِ بالإهمالِ في عملهِم والتقصيرِ في حالةِ ابنِهِ المرضيَّةِ، عقِبَ إصابتِهِ بإعياءٍ شديدٍ وإغماءٍ مِن جرّاءِ تلقِّيهِ عدَّةَ لكماتٍ من منافسِهِ خلالَ المباراةِ النهائيةِ للبطولةِ بنادي السكةِ الحديدِ بطنطَا، ونُقلَ إلى المستشفى وتُبيِّنَ إصابتُهُ بالمخِّ، ولم يَتخذِ الاتحادُ ومنظمُو المباراةِ الاحتياطاتِ اللازمةَ ما أدَّى إلى تدهورِ حالةِ ابنِهِ الصحيَّةِ.

وكانتْ النيابةُ العامةُ كلّفَتْ مصلحةَ الطبِّ الشرعيِّ بإجراءِ الصفةِ التشريحيةِ على جثمانِ المتوفَّى بيانًا لسببِ وفاتِهِ وكيفيةِ حُدوثِهَا، فأَودعتِ المصلحةُ تقريرًا ثابتًا فيهِ أنَّ الوفاةَ تُعزَى إلى إصابةٍ رَضّيّةٍ بالرأسِ أحدثَتْ نزيفًا بالمخِّ، توقفتْ من جرائِهِ المراكزُ الحيويةُ بالمخِّ عن العملِ ما أسفرَ عن الوفاةِ،.

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