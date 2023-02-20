الزراعة: الدولة أفرجت عن 2.6 مليون طن أعلاف الفترة الماضية

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تتخذ إجراءات جادة من أجل حل ملف الأعلاف والإفراج عن الأعلاف من الموانئ المصرية .

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" اهتمام كبير من الدولة بدعم قطاع الإنتاج الداجني ".

وأضاف محمد القرش:" التأكيد على أن الدولة لن تسمح بتواجد تلاعب في ملف الأعلاف"، مضيفا:" الدولة أفرجت عن 2.6 مليون طن من الأعلاف خلال الفترة الماضية ".

وتابع محمد القرش:" قيمة الأعلاف التي تم الإفراج عنها من الموانيء أكثر من 1.3 مليار دولار ".

واكمل محمد القرش:" الدولة المصرية تقوم بتشكيل لجان لمتابعة الكميات التي يتم الإفراج عنها"، مضيفا:" الدولة تتجه لفكرة الزراعة التعاقدية والتوسع في زراعة الذرة والصويا محليا ".