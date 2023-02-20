الأهلي يكشف سبب شكواه ضد رئيس الزمالك وقناة ناديه

أكد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن جماهير الهلال اقتحمت مران الفريق الأول لكرة القدم، بسبب تصريحات غير مسؤولة وتحريضات من بعض المسؤولين في مصر.

وتابع مرتجي خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تلك التصريحات تعمل على تسخين الأمور، خاصةً أن الأهلي ليس له دخل في قرارات كاف بحرمان الهلال من جماهيره".

وأضاف: "تم تقديم شكوى ضد قناة الزمالك ورئيس ناديه بسبب التصريحات المحرضة، وأتمنى من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ قرار صارم ضد هؤلاء الأشخاص غير المسؤولين لتحريض الجماهير، والتحريضات مشتركة من داخل وخارج مصر".

واختتم خالد مرتجي: "تم سب جميع أفراد البعثة إضافة إلى هاني صلاح السفير المصري، وأكرر حديثي، لن يتم السكوت عن حق الأهلي مهما كلفنا الموقف".