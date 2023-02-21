فريق من الدوري المصري يطلب المشاركة في البطولة العربية

طالب الشافعى صالح رئيس نادى أسوان بموافقة و ترشيح وزير الشباب و الرياضة للمشاركة فى البطولة العربية للاندية النسخة القادمة التى سوف تقام بالسعودية بسبب الشعبية الكبيرة التى يمتلكها النادى.

وأضاف الشافعى صالح خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ملعب البلدوزر الذى يقدمه مجدى عبد الغنى آن لاعبى أسوان تسعى للفوز على الاهلى مثل ما قمنا بالفوز على الزمالك بالدورى و تحسين وضع الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأطلق الاتحاد العربي لكرة القدم،مسمى كأس الملك سلمان على بطولة الأندية العربية، ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وتقام البطولة العربية بنظام تصفيات تمهيدية، ومن ثم نهائيات، في مدن أبها والباحة والطائف.

وستشهد البطولة العربية للأندية التي سيتم تنظيمها في المملكة العربية السعودية، وجود أندية كبرى، في ظل الجوائز المالية الكبيرة التي تم رصدها للفرق المشاركة.