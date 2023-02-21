الشيشان: قدمنا مساعدات لـ 5 مستوطنات للزلزال في اللاذقية

قال رئيس المنطقة الروسية رمضان قديروف إن خمس مستوطنات في محافظة اللاذقية السورية المتضررة من زلزال 6 فبراير تلقت مساعدات إنسانية من الشيشان.



وكتب قيديروف “في محافظة اللاذقية ، الجمهورية العربية السورية ، في خمس مستوطنات يزيد عدد سكانها عن 000 11 شخص ، قام متطوعون بتسليم شحنة إنسانية من سكان جمهورية الشيشان والمؤسسة العامة الإقليمية ، تتألف من ملابس رجالية ونسائية وأطفال ، دافئة الفراش ، وأغذية الأطفال ، بما في ذلك العصائر ”.



ووقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس في جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال ، التي أعقبتها مئات الهزات الارتدادية ، في عشر محافظات من البلاد والدول المجاورة ، بما في ذلك سوريا ، حيث تجاوز عدد القتلى 1400 وجرح قرابة 2500.