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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيشان: قدمنا مساعدات لـ 5 مستوطنات للزلزال في اللاذقية

رئيس الشيشان
رئيس الشيشان

قال رئيس المنطقة الروسية رمضان قديروف إن خمس مستوطنات في محافظة اللاذقية السورية المتضررة من زلزال 6 فبراير تلقت مساعدات إنسانية من الشيشان.
 

وكتب قيديروف “في محافظة اللاذقية ، الجمهورية العربية السورية ، في خمس مستوطنات يزيد عدد سكانها عن 000 11 شخص ، قام متطوعون بتسليم شحنة إنسانية من سكان جمهورية الشيشان والمؤسسة العامة الإقليمية ، تتألف من ملابس رجالية ونسائية وأطفال ، دافئة الفراش ، وأغذية الأطفال ، بما في ذلك العصائر ”.


ووقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس في جنوب شرق تركيا. 

 

وشعر السكان بالزلزال ، التي أعقبتها مئات الهزات الارتدادية ، في عشر محافظات من البلاد والدول المجاورة ، بما في ذلك سوريا ، حيث تجاوز عدد القتلى 1400 وجرح قرابة 2500.

سوريا تركيا مساعدات إنسانية شرق تركيا المنطقة الروسية

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