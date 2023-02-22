نشرة المرأة والصحة: ضجة في العالم بعد هزيمة 5 لفيروس الإيدز.. مشروب عشبي من مطبخك يؤدي لانفجار المرارة.. وروجينا تجري تعديلًا بسيطًا على التصميم الأصلي لفستانها

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بمجوهرات لافتة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور

قامت النجمة نانسي عجرم بإعلانها عن اختيارها سفيرة لدار المجوهرات العريقة، وذلك عبر نشر فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

بدون بوتكس.. إطلالات علا رامي بعد سن الستين تثير ضجة

قالت الفنانة علا رامي، إنها لم تقم بعمل البوتكس وتحتفظ بجمالها الطبيعي، وتسير في هذا الفعل على نهج الفنانة رجاء الجداوي.

5 خفوا من الإيدز.. ضجة في العالم بعد هزيمة فيروس نقص المناعة

يعد فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، من أخطر الأمراض التي يصعب علاجها، ولكن مؤخرًا تمكن العلماء من القضاء على هذا المرض

هاني الناظر يكشف عن عصير سحري لبشرة أكثر صحة وأصغر في العمر

نصح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن هناك ثلاث فيتامينات يمثلون أهمية كبيرة لصحة الجلد خاصة بشرة الوجه وهم A,C,E.

من غير بسترة ولا تجهيز ..أطعمة تخزن فى الفريزر كما هى

يُعد حفظ الطعام فى الفريزر من الأمور التى تلجأ لها الكثير من السيدات سواء لتوفير النفقات أو لتحضير خزين شهر رمضان

مشروب عشبي من مطبخك يؤدي لإنفجار المرارة.. احترس

يستغل البعض فوائد الكركم عبر تناول مشروب الكركم بشكل مستمر، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ولاية نيويورك، أن استهلاك جرعة زائدة من الكركم قد يتسبب في أضرار عديدة للجسم.

من مهرجان الفجيرة.. شاهد| روجينا تجري تعديلا بسيطا على التصميم الأصلي لفستانها

حضرت الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

أسهل علاج.. نوع من الألبان يخفض الكوليسترول في الدم| اكتشفه

يعد الحليب الطازج الكامل الدسم من الأطعمة التي لا ينصح بها من يعانون من ارتفاع الكوليسترول ولكن هل تعلم أن هناك نوعا من اللبن يعد أسهل علاج لهذه المشكلة.

بعد الكشف عن موعد الزفاف .. أجمل صور شيري عادل وطارق صبري

كشفت الفنانة شيري عادل إنها وزوجها الفنان طارق صبري يخططان لإقامة حفل زفاف.

هاني الناظر يكشف مخاطر النوم المتقطع

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن هناك خطورة كبيرة على صحة الإنسان نتيجة النوم المتقطع، مشيرًا إلى أن الإنسان يحتاج إلى النوم لمدة 8 ساعات متواصلة ليلًا، حتى لا تتأثر مناعة الإنسان.