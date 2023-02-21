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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بهذه الخطوات.. اقرأ رسائل واتساب كاملة دون فتح التطبيق

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp قراءة الرسائل الموجودة على التطبيق دائما في لوحة الإشعارات عند استلامها ، لكنه لا يعرض الرسائل الكاملة إذا كانت طويلة، الأمر الذي يجعل المستخدمون يبحثون عن حيلة لقراءة هذه الرسائل دون فتح التطبيق نفسه. 

 

وهناك أوقات لا ترغب فيها في فتح رسائل واتساب على الفور لتجنب استمرار مشاهدة الدردشة ، وتريد فقط معرفة جوهرها لمعرفة ما إذا كنت تفوت رسالة مهمة، حيث قد يكون هناك العديد من الأسباب لقراءة بعض رسائل واتساب دون فتح التطبيق. 

 

وبحسب موقع India Today فإن هناك بعض الحيل التي يمكن من خلالها قراءة رسائل واتساب الطويلة دون فتحها، حيث أن العملية ليست معقدة ويستغرق إتمامها ثواني قليلة . 

 

كيفية قراءة رسائل واتساب دون فتح تطبيق المراسلة 

 

 1: يحتاج مستخدمو هواتف أندرويد إلى الضغط لفترة طويلة على الصفحة الرئيسية للشاشة الرئيسية.

 2: انقر فوق WhatsApp widget أو واجهة مستخدم واتساب  وسيعرض هاتفك الذكي جميع الأدوات على الشاشة.

 3: استمر في التمرير لأسفل حتى تجد واجهة مستخدم واتساب.

 4: فقط اضغط على WhatsApp widget وستتم إضافتها إلى صفحتك الرئيسية، ويمكنك بعد ذلك الضغط لفترة طويلة على الأداة وسحبها على الجانب الأيمن حتى تحصل على واجهة شاشة نظيفة للصفحة الرئيسية.

5: اضغط على زر تم. ثم اضغط لفترة طويلة على الواجهة وقم بتحويلها إلى الأعلى. 

ستحصل بعد ذلك على خيار تمديد الواجهة ، ويمكن للمستخدم أن يمدها إلى وضع ملء الشاشة، حيث سيؤدي ذلك إلى تسهيل قراءة الرسائل الكاملة بسهولة تامة.


كيفية قراءة جميع رسائل WhatsApp دون فتح التطبيق


وبمجرد الانتهاء من إعداد WhatsApp widget بنجاح على إحدى الصفحات الرئيسية ، ما عليك سوى التمرير لأسفل لقراءة جميع الرسائل، حيث تتم محاذاة الرسائل وفقًا للدردشة في التطبيق، وستكون أحدث رسالة في المقدمة وستظهر جميع الرسائل السابقة التي لم تقرأها أسفلها.

 

ويجب تجنب النقر على أي من الرسائل الموجودة لأن هذا سيفتح الدردشة على واتساب وسيظهر النظام الأساسي بعد ذلك أن الرسائل قد تمت قراءتها من قبل المتلقي.

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