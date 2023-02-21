دراسة: الحالة النفسية السيئة تجعلك أكثر كفاءة في عملك لهذه الأسباب

أشارت دراسة جديدة قام بها باحثون في جامعة أريزونا، إلى أنه عندما يكون الإنسان في حالة مزاجية وحالة نفسية سيئة فإنه يكون أكثر وأسرع دقة وتركيزًا وقدرة على التحليل وذلك لأنه تتغير قدرة الأشخاص على التركيز على التفاصيل، والتدقيق اللغوي، والاعتماد على ما يشعرون به.

ووفقا لموقع إكسبريس وجد فريق البحث بقيادة الباحثة فيكي لأي المساعدة في علم النفس والعلوم المعرفية، أن هؤلاء الأشخاص لديهم القدرة على التحليل عند الغضب، وإذا كانوا يقومون بعمل مثل التدقيق اللغوي أو كتابة بعض الإعلانات، فبامكنهم حل المشكلات بشكل أسرع.

وقد تلاعبت لاي وزملاؤها بالحالة المزاجية للمشاركين في الدراسة عن طريق قيامها ببعض مقاطع الفيديو، واستخدامها استبيان قصير بالكمبيوتر لتقييم الحالة المزاجية للمشاركين ، ووجد الباحثون أن المقاطع المضحكة لم تؤثر على الحالة المزاجية للمشاركين، ولكن في المقابل قد نجحت المقاطع الحزينة في وضع المشاركين في حالة مزاجية سلبية للغاية .

وقدم الباحثون بعض الاختبارات للمشاركين ووجدوا أن المشاركين عندما كانوا في حالة مزاجية سلبية، قد تمكنوا بناء بعض الردود على الاستطلاع، أظهروا أيضا نوعًا من نشاط الدماغ يرتبط بإعادة التحليل.