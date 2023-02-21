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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في تدشين فعاليات برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني

صدى البلد

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، برئاسة  الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، في تدشين فعاليات مؤتمر برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، برعاية وحضور الدكتور محمد أيمن  عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وغاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بمصر، ووزيرى التربية والتعليم والقوى العاملة، ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة.

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وأكد الدكتور عادل زين الدين، الاهتمام الذي توليه وزارة التعليم العالي بربط سوق العمل ببرامج التعليم، ساعية من خلال ذلك إلى أن يصبح خريج جامعاتها قادرا على المنافسة في سوق العمل، لذلك تعمل على خلق توأمة بين احتياجات سوق العمل والبرامج التعليمية الحديثة.

وقال زين الدين، إن التوأمة التي تعكف دائما الوزارة على السعي إليها لربط سوق العمل بالبرامج التعليمية، تتماشى أيضا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ودفع عجلة العمل والإنتاج في جميع القطاعات.

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