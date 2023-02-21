مفاجأة صادمة.. فيسبوك تطور خدمات جديدة مقابل مبالغ مالية

تطور شركة ميتا Meta التي يملكها مارك زوكربيرج، حيث سيحصل مستخدمو فيسبوك Facebook و إنستجرام Instagram قريبًا على خيار “شارة التحقق” verified badge الجديدة المدفوعة .

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، تبلغ قيمة الخدمة المدفوعة التي تعطي “شارة لونها أزرق” بجوار اسم حسابهم 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا على الويب و 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا في الهواتف التي تعمل بأنظمة التشغيل iOS و Android للمستخدمين لزيادة مستوى الرؤية في البحث والتعليقات والتوصيات جنبًا إلى جنب مع الحماية من انتحال الهوية ودعم العملاء ذي الأولوية بجانب بعض الميزات الحصرية الأخرى.

وسيتمكن المستخدمون في أستراليا من دفع مبلغ 19.99 دولارًا أستراليًا على الويب و 24.99 دولارًا أستراليًا على الهاتف الذكي، أما في نيوزيلندا ستبلغ قيمة اشتراك الخدمة المدفوعة 23.99 دولارًا نيوزيلنديًا على الويب و 29.99 دولارًا أمريكيًا على الهاتف.

بمجرد أن يتقدم المستخدم بطلب للحصول على Meta Verified ، سيُطلب منهم تأكيد هويتهم عبر “بطاقة حكومية” تطابق اسم الملف الشخصي والصورة الخاصة بحسابهم.

ويجب أن تفي الحسابات أيضًا بالحد الأدنى من متطلبات النشاط لتاريخ النشر المسبق ويجب أن يكون عمر المالك 18 عامًا على الأقل، و الشركات غير مؤهلة للحصول على Meta Verified في الوقت الحالي.

الإضافة الكبيرة للخطة الجديدة التي تم التحقق منها هي المراقبة الاستباقية لانتحال هوية الحساب وهي مشكلة كبيرة على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيحصل المستخدمون الذين تم التحقق منهم من ميتا أيضًا على “ستيكر” حصرية للقصص وال Reels بالإضافة إلى 100 نجمة (عملة Meta الرقمية) شهريًا والتي تُستخدم لإرشاد المبدعين وصناع المحتوى على فيسبوك.