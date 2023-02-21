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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية تصل إلى جيبوتي

صدى البلد

حل صباح اليوم وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت رئاسة السفير محند صادح لعجوزي الامين العام المساعد للجامعة لمراقبة الانتخابات التشريعية الجيبوتية التي ستجرى يوم الجمعة ٢٤ فبراير، وذلك بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الموقر. وقد كان في استقبال الوفد مسؤول  في وزارة الخارجية الجيبوتية.

وقد تم برمجة مجموعة من اللقاءات للوفد اليوم، تبدأ باللقاء مع معالي وزير الداخلية، السيد سعيد نوح حسان، ويتبعه لقاء آخر مع رئيس المجلس الدستوري السيد عبدي اسماعيل حرسي.

وستعقد لقاءات اخرى بداية من صباح الغد، حيث سيستقبل وفد الجامعة من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، كما سيكون لوفد الجامعة لقاءات أخرى مع الاحزاب المشاركة في العملية الانتخابية والجهات الأخرى المعنية.

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