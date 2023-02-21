قرعة دوري أبطال آسيا.. الشباب يصطدم بالدحيل والهلال يواجه فولاد

أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، عن منطقة الغرب.

وأسفرت عن مواجهة عربية قوية بين الشباب السعودي والدحيل القطري، كما يلتقي الهلال السعودي “حامل اللقب” مع فريق فولاد الإيراني.

وتُلعب المباراتين يوم الخميس المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي الهلال السعودي مع فولاد الإيراني على ملعب “الجنوب”، بينما تقام مباراة الشباب والدحيل على ملعب “الثمامة”.

أوراوا ينتظر المتأهل من منطقة الغرب

ويلتقي المتأهل إلى النهائي من منطقة الغرب، مع فريق أوراوا رد دياموندز الياباني ذهاباب يوم 29 أبريل المقبل وإيابا يوم 6 مايو.