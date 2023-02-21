تحت شعار اكسر رقمك..وزير الشباب والرياضة يفتتح غدا معرض أسبورتس أكسبو

يفتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى صباح غدا الأربعاء معرض أسبورتس أكسبو ، بمركز مصر للمعارض الدولية ، وذلك تحت شعار اكسر رقمك.

المعرض يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ، وبحضور خبراء فى جميع مجالات الإدارة الرياضية وأشهر المؤثرين فى المجال الرياضى فى مصر والعالم ،دعت وزارة الشباب والرياضة شباب مصر الذين يمارسون رياضات مختلفة والراغبون فى ممارسة رياضات جديدة للحضور والأشتراك فى الفاعليات المستمرة ثلاثة أيام .

ويتم التسجيل والدخول من على بوابة مصر للشباب والرياضة ، أو تطبيق كيانى المنصة الوطنية للشباب أو صفحة وزارة الشباب والرياضة على فيس بوك .