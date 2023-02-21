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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عادا من البحر الأحمر للعزاء في صديقهما.. مصرع شقيقين على طريق سفاجا- سوهاج

الشقيقين محمد عمارة
الشقيقين محمد عمارة ومصطفى عمارة

"الله يرحمك يا صاحبي كنت خير صاحب.. نشوفك في جنة الخلد بإذن الله يا صاحبي"، هذه الكلمات الأخيرة التي تفوه بها الشقيقين محمد عمارة ومصطفى عمارة، ناعيين وفاة صديقهما، في مسقط رأسهما قرية شطورة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

جاءا الشقيقيان من عملهما بالبحر الأحمر لأداء واجب العزاء في صديقهما الذي وافته المنية منذ عدة أيام، لم يكن لديهما أية شعور بأن هذه السفرية بمثابة الوداع لأسرتيهما، لتُشاهد أعينهم احبابهما لأخر مرة في الحياة، وبتودع منهما كل من كان على محبة وود معهما.

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كانا في واجب عزاء.. مصرع شقيقين في حادث بطريق سفاجا - سوهاج

تفاصيل الواقعة

لتنتهي سفريتهما بالرحيل عن الدنيا، والوصول إلى مثواهما الأخير، وذلك عقب تعرض الشقيقين لحادث مروري بشع، لفظا أنفاسهما الأخيرة فيه، حيث انقلبت بهما السيارة عند الكيلو 40 على طريق "سفاجا- سوهاج"، أثناء عودتهما من مسقط رأسهما بشطورة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، إلى عملهما بالبحر الأحمر.

وذلك عقب انتهائهما من أداء واجب العزاء في صديقهما، الذي حزنا على فراقه، لم يعلما إنهما على طريقهما للإلحاق به في دار الحق، فقد كان واجب عزاء صديقهما أخر ما حضر الأخوين محمد ومصطفى، في الحياة ثم قطعا تذكرة الرحيل عن الدنيا.

جدير بالذكر أنه تم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثتي الأخوين إلى مشرحة مستشفى سفاجا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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