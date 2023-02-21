اليوم.. افتتاح البطولة العربية لتنس الطاولة البارالمبية في مصر

تفتتح اليوم منافسات البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة البارالميية التى تقام فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر وتستمر حتى بعد غد الخميس 23 فبراير.

و أقيم امس الفحص الطبي للاعبين المشاركين بالبطولة، كما وصل رئيس الاتحاد العربي الذى تم استقباله رفقة الأمين العام للاتحاد العربى.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح فى الخامسة مساءا على أن تقام المنافسات والمباريات اليوم وغدا الأربعاء، على أن تقام مباريات الفردى يوم الخميس وهو اليوم الختامى للبطولة.

يذكر أن مصر تنظم بطولة مصر الدولية البارالمبية بصالة حسن مصطفى باكتوبر ايضا ايام الجمعة والسبت والأحد، ويتولى عصام زيدان عضو مجلس ادارة اتحاد تنس الطاولة منصب مدير البطولتين.