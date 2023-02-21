المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من عواقب الجفاف بالقرن الإفريقى خلال 2023

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن العواقب الكارثية للجفاف متعدد السنوات في القرن الإفريقي من المتوقع أن تستمر خلال العام الجاري؛ مما يجعل المجتمعات هناك في حاجة ماسة للمساعدة.

وأشارت المنظمة، في بيان اليوم “الثلاثاء” من جنيف، إلى أنها "انضمت إلى التوقيع، ضمن 15 من وكالات الأرصاد الجوية والوكالات الإنسانية، على بيان مشترك جديد بشأن الوضع في القرن الإفريقي وذلك قبل يوم من منتدى توقعات المناخ في القرن الإفريقي والذي ينعقد غدا ويتم تنظيمه من قبل مركز التنبؤات المناخية والتطبيقات التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية المعروف باسم إيجاد".

وذكرت أن "التنبؤات الموسمية تشير إلى أن أداء أمطار مارس - مايو القادمة في القرن الإفريقي سيكون ضعيفا مرة أخرى"، مضيفة أنه "إذا حدث هذا فسيكون الموسم السادس السيئ غير المسبوق للأمطار هناك والذي أدى إلى انعدام الأمن الغذائي والمائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض وارتفاع معدلات الوفيات لا سيما بين الأطفال الصغار".

وأوضحت المنظمة أن "حوالي 22.5 إلى 23.4 مليون شخص في القرن الإفريقى قد واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد وذلك حتى يناير الماضي ووصل مستوى انعدام الأمن الغذائي إلى المرحلة الثالثة أو أسوأ من التصنيف العالمي لانعدام الأمن الغذائي" .