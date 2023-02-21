نشرة أخبار العالم| بوتين يكشف عن خطر وجودي يهدد روسيا.. واستخفاف أمريكي وأوكراني بخطابه

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

خطر وجودي يهدد روسيا.. بوتين يؤكد استحالة هزيمة قواته في أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تواجه خطرا وجوديا، متعهدا بدفع العدوان على الحدود إلى أبعد مدى.

وقال بوتين ، في خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية وسط ترقب عالمي، إن الجبهة الداخلية في روسيا تفهم ما تواجهه البلادمن أخطار وأهداف العملية العسكرية.

وأكد الرئيس الروسي أنه من المستحيل هزيمة روسيا في أرض المعركة بأوكرانيا، متعهدا بزيادة برامج الدعم للمناطق الروسية الجديدة.

وقال بوتين في مستهل كلمته :إن روسيا تدافع بقوة ليس عن مصالحها فقط وإنما عن عالم متعدد الأقطاب.

وأضاف أن روسيا كانت صريحة وحاولت البحث عن حل سلمي لكن "أوكرانيا خدعتنا"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا لم تترك لنا أي خيار سوى القيام بعملية عسكرية".

وتعهد بوتين بتطوير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خطوة بخطوة.

وأكد أن هناك تغيرات جذرية في العالم وتعمل موسكو من أجل حماية مواطنيها في أراضيها التاريخية.

واعتبر أن أوكرانيا أصبحت منطلقا للكراهية ضد موسكو منذ 2004، وان أهالي إقليم دونباس عانوا من الممارسات المتطرفة للنظام الأوكراني.

وكان بوتين قد اتهم الغرب بالسعي لتحويل صراع محلي إلى نزاع عالمي، مؤكدا أنه كلما ازداد إمدادات السلاح الغربية لأوكرانيا يزيد تصميم روسيا على الرد.

وجاء ذلك خلال خطابه السنوي إلى الجمعية الفيدرالية وسط ترقب دولي واسع النطاق لما سيقوله على عتبة ذكرى انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



هل سيرد بايدن في خطابه اليوم على بوتين؟.. البيت الأبيض يجيب

أكد البيت الأبيض، أن خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المقرر أن يلقيه اليوم، الثلاثاء، من بولندا لن يكون ردا على كلمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال البيت الأبيض إن خطاب بايدن لن يتضمن أي خطط لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالدبلوماسي.

وكان الرئيس الروسي قد ألقى اليوم الثلاثاء، كلمته السنوية أمام البرلمان الروسي للوقوف على أخر مستجدات الحرب في أوكرانيا خاصة بعد مرور عام على بدء الحرب.

ووجه بوتين اتهاما إلى حلف الناتو بالتوسع إلى حدود بلاده ونشر قواعد عسكرية بالقرب من موسكو؛ كما اتهم الولايات المتحدة بنسف السلام، موضحا أنها تمتلك مئات القواعد العسكرية حول العالم.



الصين تفتح النار وتحذر «دولا معينة» من تأجيج صراع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، اليوم الثلاثاء، إن الصين قلقة للغاية بشأن تصاعد الصراع في أوكرانيا وإمكانية خروج الوضع عن نطاق السيطرة.

وفي تصريحات بدا أنها موجهة إلى الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الصيني، في كلمة ألقاها في منتدى عقد في وزارة الخارجية: "نحث دولا معينة على التوقف فورًا عن تأجيج النار".

وأضاف أنه "يتعين عليها التوقف عن التهويل اليوم أوكرانيا وغدا تايوان".

وأكد: "إننا نقف بحزم ضد أي شكل من أشكال الهيمنة، وضد أي تدخل أجنبي في شئون الصين".

وامتنعت بكين، التي عقدت العام الماضي شراكة "بلا حدود" مع موسكو، عن إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وحذرت الولايات المتحدة من عواقب إذا قدمت الصين دعما عسكريا لروسيا، وهو ما تقول بكين إنها لا تفعله.

جاءت تصريحات تشين في الوقت الذي قالت فيه وكالة الأنباء الروسية تاس إن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي من المقرر أن يصل إلى موسكو يوم الثلاثاء، وقبل "خطاب السلام" الذي من المتوقع أن يلقيه الرئيس شي جين بينج يوم الجمعة، في ذكرى الحرب على أوكرانيا.

رسميا.. بوتين يعلن موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، أن انتخابات الأقاليم ستجرى في سبتمبر المقبل وانتخابات الرئاسة لعام 2024 وفقا للجداول المحددة والمعلنة لها.

وكان قد ألقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، كلمته السنوية أمام البرلمان الروسي للوقوف على أخر مستجدات الحرب في أوكرانيا خاصة بعد مرور عام على بدء الحرب.

وخلال كلمته، قال الرئيس الروسي، إنه منذ 2004 ونحن نعاني الكراهية التي تأتي من أوكرانيا، لافتا إلى أن العالم يشهد تغييرات جذرية ستحدد تاريخ بلدنا وشعبنا.

وأضاف بوتين: "كان علينا التخلص من تهديدات النازيين الجدد في أوكرانيا ولذلك أطلقنا العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أن القتل والتكيل ودعم الإرهاب كان سائدا في دونباس قبل العملية العسكرية.



"سخافة".. أول رد من الولايات المتحدة على خطاب بوتين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أول تعليق لها على كلمة الرئيس الروسي فلاديمر بوتين أمام البرلمان الروسي، بأنها تندد بما أسمته "سخافة" خطاب بوتين المعادي للغرب.

ومن جانيه، علق مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، على الخطاب السنوي الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام البرلمان.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، إن بوتين أثبت علنا ارتباكه وانفصاله عن الواقع وأوضح أن روسيا ليست لديها حلول.

وأضاف أن الرئيس الروسي مرتبك ولا يحق له الحديث عن القانون والعدالة، مشيرا إلى أن روسيا وصلت إلى حافة النهاية وأي شيء ستفعله سيفاقم وضعها.

الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا منذ بدء الحرب

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أكثر من ثمانية آلاف مدني منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو عام.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن الحصيلة الجديدة تمثل تعديلا كبيرا بالزيادة عن الحصيلة السابقة البالغة 7199 قتيلا منذ بدء الحرب الشاملة في 24 فبراير.

وأضاف التقرير أن نحو 90٪ من الضحايا قتلوا بأسلحة متفجرة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، التي لديها عشرات المراقبين في البلاد، إنها تتوقع أن تكون الخسائر الحقيقية "أعلى بكثير" من الحصيلة الرسمية لأن أعمال التحقق مستمرة.

وفي خطابه السنوي أمام البرلمان اليوم، حمل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الدول الغربية مسؤولية ارتفاع عدد ضحايا الحرب، مشيرا إلى أن الشعب الأوكراني بات أسيرا ورهينة بيد النظام في أوكرانيا

وقال إن الغرب أعد أوكرانيا لحرب طويلة الأمد بدعمه الانقلاب الدموي في أوكرانيا ونشر الكراهية ضد روسيا.

وأكد أنه كلما ازداد إمدادات السلاح الغربية لأوكرانيا يزيد تصميم روسيا على الرد.



زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.6 درجة

أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا في نبأ عاجل بوقوع هزة أرضية بقوة 3.6 غرب اللاذقية عند الساعة 11:24 .

وكان قد ضرب زلزال آخر المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا أمس الاثنين، بعد أسبوعين فقط من تدمير المنطقة بزلزال أكبر قتل أكثر من 47 ألف شخص وألحق أضرارا أو دمر مئات الآلاف من المنازل.

وكان مركز زلزال الاثنين ، الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر ، بالقرب من مدينة أنطاكيا جنوب تركيا وشعر به السكان في سوريا ومصر ولبنان.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الهزة الأرضية ضربت على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).