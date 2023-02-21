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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتفقد أعمال مشروع إنشاء مبنى الديوان العام

منال عوض محافظ دمياط.
منال عوض محافظ دمياط.

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم برئاستها وبحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية.

وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها حتى الآن، كما اطلعت محافظ دمياط على الخطة الخاصة بالتشطيبات النهائية للواجهة الخارجية للمبنى، وأيضًا التصميمات الداخلية لأقسام المبنى من إدارات وقاعات الاجتماعات و مركز خدمة المواطنين واطلعت أيضًا على التصور النهائى للنصب التذكارى للشهداء الذي سيتم إنشاؤه بالمنطقة المحيطة للمبنى..

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وفى سياق متصل، ناقشت محافظ دمياط خطة التنفيذ والتى ستتم وفقًا لخطوات محددة لتحقيق مشروع متكامل يتناسب فيه كل مكون من مكوناته مع بعضه البعض ، وبما يتفق مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية. 

وأكدت محافظ دمياط على الإسراع بمعدلات تنفيذ خطة تطوير المنطقة المحيطة وكورنيش النيل وإنشاء النصب التذكارى والعمل بالتوازى مع الأعمال الإنشائية بالمبنى.

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