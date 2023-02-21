رئيس القابضة للمياه ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية يتفقدان المعمل المركزي لمياه أسيوط

تفقدت “ليزلي ريد”، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المعمل المركزي بمحطة مياه الهلالى الرئيسية بمنطقة شرق بمدينة أسيوط والمعمل المركزى، والذي يهدف إلى إجراء كامل التحاليل المعملية وفقا للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب.

ورافقهما خلال الجولة، كل من الدكتور المهندس صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور المهندس أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس مياه أسيوط والوادى الجديد.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، اهتمام الشركة بمنظومة المعامل وجودة مياه الشرب، وتزويدها بأحدث تكنولوجيات أجهزة التحاليل، وأفضل الكوادر البشرية لضبط وتوكيد جودة المياه المنتجة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، مشددا على أن تكون جودة مياه الشرب على رأس الأجندة اليومية لرؤساء شركات المياه والمتابعة الدقيقة لتقارير الجودة.

وقال المهندس على الشرقاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن تكلفة تجهيز المعمل المركزى والممول من هيئة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استعدادا لدخوله الخدمة، تقدر بنحو 156 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، حيث يحتوى المعمل على 4 معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية، المعمل الميكروبيولوجى).

جاء ذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات شركات المياه بأسيوط وسوهاج وبنى سويف وقنا، وعدد من قيادات الشركة القابضة، ولورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية، وكاثلين كيرش المسئول الهندسي ومسئول تكامل المناخ بالوكالة الأمريكية، وعدد من مسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك استعدادا لتفقد عدد من المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.