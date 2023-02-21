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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب الرئيس الإماراتي يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات الأزمة اليمنية

صدى البلد

 أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وقوف بلاده مع الشعب اليمني ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي والجهود الأممية، التي يبذلها المبعوث لإيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار، والبدء بحوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية، وبما يحقق الاستقرار والازدهار لليمن.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، اليوم /الثلاثاء/، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج؛ لبحث مستجدات الأزمة اليمنية والجهود الرامية لتهيئة الظروف المناسبة لوقف إطلاق النار، والمضي نحو حل سياسي مستدام ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية التي أضعفت الشعب اليمني.

وثمن الدكتور قرقاش- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)- الجهود والدور الكبير، التي تقوم بها المملكة العربية السعودية؛ لإيجاد حل لإنهاء الأزمة.

بدوره.. استعرض المبعوث الأممي مخرجات اجتماعاته الأخيرة مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية والجهود التي يبذلها في هذا الإطار، مثمناً الدور الإماراتي الداعم للجهود الدولية كافة في هذا الشأن.
 

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