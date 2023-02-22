مواقيت الصلاة اليوم 22-2-2023 فى القاهرة والجيزة واسكندرية وباقي المحافظات

مع صباح كل يوم جديد ، يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم، ليعرفوا موعد كل صلاة من الصلوات الخمس والتي فرضت عليهم يوميا، يتقربون فيها إلى خالقهم عز وجل.

يبحث الكثير كل يوم عن مواقيت الصلاة، موقع صدى البلد يقدم اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 الموافق 2 من شهر شعبان 1444 مواقيت الصلاة فى القاهرة والجيزة والاسكندرية وعدد من محافظات مصر.

ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:٠٢ ص، ويبقي بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات و دقيقتين، فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجْر ٥:٠٢ ص

الشروق ٦:٢٩ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:٢٣ م

المَغرب ٥:٤٩ م

العِشاء ٧:٠٦ م

مواقيت الصلاة فى الجيزة

الفجْر ٥:٠٢ ص

الشروق ٦:٢٩ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:٢٣ م

المَغرب ٥:٤٩ م

العِشاء ٧:٠٦ م

مواقيت الصلاة فى الاسكندرية

الفجْر ٥:٠٧ ص

الشروق ٦:٣٥ ص

الظُّهْر ١٢:١٤ م

العَصر ٣:٢٧ م

المَغرب ٥:٥٣ م

العِشاء ٧:١١ م

مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجْر ٤:٥٤ ص

الشروق٦:١٧ ص

الظهر ١٢:٠٢ م

العصر ٣:٢٠ م

المغرب ٥:٤٧ م

العِشاء ٧:٠١ م

مواقيت الصلاة فى الوادي الجديد

الفجْر ٥:١٧ ص

الشروق ٦:٤٠ ص

الظُّهْر ١٢:٢٥ م

العَصر ٣:٤٣ م

المَغرب ٦:١٠ م

العِشاء ٧:٢٤ م

مواقيت الصلاة فى أسيوط

الفجْر ٥:٠٢ ص

الشروق ٦:٢٦ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:٢٥ م

المَغرب ٥:٥١ م

العِشاء ٧:٠٧ م