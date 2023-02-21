الرئيس السيسي يمنح اسم المستشار سعيد مرعي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

تقديراً للعطاء المتميز، وجرياً على عادة الدولة المصرية في تقدير رجال السلطة القضائية، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منح اسم المستشار الراحل سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وسلم المستشار عمر مروان وزير العدل لأسرة المستشار الراحل الوسام الشرفي الرفيع اليوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023 بديوان عام وزارة العدل.

وأعرب الوزير أن هذا التكريم يُعد تتويجاً لدور الفقيد الراحل وتخليداً لذكرى عطرة لقاضٍ أسهم اسهاماً بارزاً خلال مسيرته القضائية في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم خلال رحلة طويلة بين أروقة العدالة اتسمت بالحيدة والنزاهة تبوأ خلالها مكانة مستحقة.

من جانبها عبرت أسرة المستشار الراحل سعيد مرعي عن سعادتها بالتكريم وشكرها البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذه اللفتة الإنسانية الراقية.

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