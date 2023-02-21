خوفا من وقوع هجمات.. التعليم الأوكرانية تطالب المدارس بالتدريس عن بعد

وجهت وزارة التربية والتعليم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، المدارس الأوكرانية بالتدريس عن بعد بسبب مخاوف من وقوع هجمات في الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأوكرانية بيانا قالت فيه إنها أوصت المدارس "بحماية حياة وصحة جميع المشاركين في العملية التعليمية ، كإجراء وقائي قبل الذكرى السنوية.

بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد طلبت أوكرانيا من المدارس، عقد دروس عن بعد في الفترة من 22 إلى 24 فبراير بسبب خطر الضربات الصاروخية الروسية.

ونفذت روسيا ضربات منتظمة بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ أكتوبر، وتقول كييف إن موسكو قد تطلق وابلا جديدا للاحتفال بذكرى يوم الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أنه إذا قرر الغرب تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة طويلة المدى، فسيتعين على روسيا دفع التهديد بعيدا عن حدودها.

وأضاف بوتين، في خطابه السنوي أمام البرلمان: “الغرب يستخدم أوكرانيا ككبش ضد روسيا وكساحة تدريب”.

وقال بوتين: “يجب أن يكون هناك شيء واحد واضح للجميع. كلما طالت مدة الأنظمة الغربية التي تصل إلى أوكرانيا، سنضطر إلى دفع التهديد بعيدا عن حدودنا. هذا واضح”.