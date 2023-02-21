تعليق مثير من المعلق أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على أسوان

أثار المعلق الرياضي الشهير أحمد الطيب الجدل بعد فوز الأهلي أمام أسوان في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري.



وكتب الطيب عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أيوة كده !! هو ده الأهلى إللّى إحنا عارفينه".

واصل الأهلي سيطرته وابتعاده بصدارة الدوري بعد فوزه اليوم علي أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما علي ستاد أسوان ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبذلك وصل المارد الأحمر إلي النقطة 40 في المركز الأول وتجمد رصيد زهرة الجنوب عند 22 نقطة في المركز الثامن.