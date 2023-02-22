عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شك فى سلوكها.. محاكمة المتهم بقتل زوجته بالزمالك

صدى البلد

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بقتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها . 

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، إخطارا من قسم شرطة العجوزة، أفاد فيه بحضور شخص أبلغ عن جريمة قتل زوجته داخل شقتها فى منطقة الزمالك، انتقل رجال المباحث لمسرح الجريمة فى شقة الزمالك وتبين وجود سيدة ملقاة على الأرض وبها طعنات فى جسدها اودت بحياتها.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة وأنه أنهى حياة زوجته بسبب شكه فى سلوكها ،بعدما شاهد محادثات غرامية بينها وبين أشخاص على الواتس آب الخاص بهاتفها، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب إخفائها هاتفها ورفضها الكشف عن محادثات الواتس آب، فاستشاط غيظ المتهم، وأحضر سكينا من المطبخ وطعن بها زوجته 3 طعنات أودت بحياتها، ثم سلم نفسه لقسم الشرطة، لتأمر النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد، ثم إحالته لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة قسم شرطة قصر النيل العجوزه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

موضوعات متعلقة

تأجيل دعوى وقف انعقاد عمومية نادي سموحة

التأديبية تلغي عقوبة أستاذة جامعية أضافوا قرضا بحسابها عنوة

بعد وفاته..معلومات عن المستشار سمير البهى رئيس قضاة مجلس الدولة

الجنازة بعد العصر | تشييع جثمان سمير البهى في دمياط الجديدة

رئيس نادي قضاة مجلس الدولة .. وفاة المستشار سمير البهي

بعد قرار المحكمة.. شاهد مفاجاة مرتضى منصور حول صفقات الزمالك

شاهد.. مرتضى منصور يغادر مجلس الدولة فى قضية اتحاد الكرة

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة جديدة بشأن عودة رمضان صبحي للمارد الأحمر

الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادات.. 27 ليلة حسناتها لا تحصى

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-2-2023

الرئيس الأوكراني: تهديدات بوتين باستئناف التجارب النووية «للترهيب» ولا أحد يهتم

معروف بمبادراته الخيرية|«ربما لايحتاج المريض لعلاج».. روشتة لطبيب تثير الجدل في الشرقية

«شوبير» يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كب كيك الفراولة بمذاق شهي

تخطى 50 ألف جنيه.. سعر أقراط كيت ميدلتون في حفل توزيع البافتا

طابع فرعوني.. ملابس مضيفات مصر للطيران تثير الجدل عبر الفيسبوك |شاهد

شمع الأذن مشكلة شائعة .. كيف تتخلص منها بسهولة

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ