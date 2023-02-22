شك فى سلوكها.. محاكمة المتهم بقتل زوجته بالزمالك

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بقتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها .



تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، إخطارا من قسم شرطة العجوزة، أفاد فيه بحضور شخص أبلغ عن جريمة قتل زوجته داخل شقتها فى منطقة الزمالك، انتقل رجال المباحث لمسرح الجريمة فى شقة الزمالك وتبين وجود سيدة ملقاة على الأرض وبها طعنات فى جسدها اودت بحياتها.



اعترف المتهم بارتكابه الواقعة وأنه أنهى حياة زوجته بسبب شكه فى سلوكها ،بعدما شاهد محادثات غرامية بينها وبين أشخاص على الواتس آب الخاص بهاتفها، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب إخفائها هاتفها ورفضها الكشف عن محادثات الواتس آب، فاستشاط غيظ المتهم، وأحضر سكينا من المطبخ وطعن بها زوجته 3 طعنات أودت بحياتها، ثم سلم نفسه لقسم الشرطة، لتأمر النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد، ثم إحالته لمحكمة الجنايات.