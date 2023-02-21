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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

صدى البلد

واصل العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، إثارته للجدل بنبوءة جديدة عن الزلزال الكبير، الذي لم يحدث حتى الآن، لكنه في طريقه للحدوث، وفقا لفرانك.. فما القصة؟

شاهد الفيديو:

أثار فرانك هوجربيتس الجدل منذ نحو أسبوعين، حول حركة الزلازل وارتباطها بحركة الكواكب والتغيرات التي تحصل في الفضاء، الأمر الذي جذب الانتباه إليه من قبل الملايين.

زاد الانتباه إلى العالم الهولندي المثير للجدل عقب صدق توقعاته بشأن زلزال تركيا وسوريا المدمر وما تبعه من تبعات أثرت على عدد من الدول العربية.

 

وشهدت كل من تركيا وسوريا، الاثنين 6 فبراير الجاري، زلزالا مدمرا بقوة 7,8 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق حوالى 17,9 كيلومتر، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

شاهد الفيديو:

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