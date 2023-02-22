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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبهي لها قبل فوات الأوان .. علامة واضحة على السرطان يتجاهلها الملايين

السرطان
السرطان

قد تكون الحمى  علامة رئيسية على انتشار السرطان وتعد قدرة السرطان على غزو الأنسجة إحدى القوى الدافعة الرئيسية وراء ورم خبيث أو انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم ويمكن أن تكون زيادة درجة حرارة جسمك علامة على أن الورم يغزو الأنسجة القريبة.

ما الذي يسبب الحمى؟

وفقا لموقع هيلث ليس من الواضح لماذا تسبب بعض أنواع السرطان الحمى أكثر من غيرها.. تقول إحدى النظريات إن بعض الأمراض تنتج سمومًا يمكن أن تسبّب الحمى. 

الهبات الساخنة والتعرق الليلي

وتُعد الحمى هي علامة واضحة على ردود الفعل الالتهابية التي تحدث في الجسم ، كما تشير مجلة هيرالد سكولارلي أوبن أكسس. قد يستجيب الجسم للحمى عن طريق التعرق ، للمساعدة في خروج الحرارة من الجسم. 

هذا هو السبب في أن مرضى السرطان غالبًا ما يعانون من الهبات الساخنة والتعرق الليلي قبل التشخيص.

متى ترى الطبيب؟

من الأفضل ألا تتجاهلي الحمى وعليك استشارة  طبيبك بمجرد أن تشعري بها وقد يساعد العلاج المبكر للعدوى.

ومن المهم ملاحظة أنه في مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج ، يمكن أن تكون الحمى  من الآثار الجانبية للدواء، بدلاً من أن تكون من أعراض المرض.

الهبات الساخنة التعرق الليلي انواع السرطان انتشار السرطان

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