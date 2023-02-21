حان الوقت للهجرة لـ روسيا..صدمة بين الأمريكيين بعد تصريحات بوتين عن الغرب

أعرب مستخدمو “تويتر” الأمريكيون عن تقديرهم لكلمات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول التدهور الأخلاقي الخطير في الغرب.

وكتبت أحد المستخدمين: "لم أعتقد أبدًا أنني سأتفق معه. انظروا إلى أي مدى تدهورت دولتنا".

وأضاف آخر: "لو كنت أصغر بعشر أو عشرين عامًا، كنت سأنتقل إلى روسيا كمهاجر أمريكي".

وكتب آخر: “نعم، وهذا اتهام محزن ضد حكومتنا الفاسدة. أنا أتفق مع بوتين”.

وأضاف مستخدم آخر: "يبدو أن هذا هو الزعيم العالمي الوحيد الذي يفهم ما يحدث بالفعل".

وأكد القراء الأمريكيون أن "بوتين سيكون حليفًا أفضل من كل دول حلف الناتو مجتمعة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القيم الأخلاقية للغرب الحديث تدمر العائلات التقليدية وثقافتها وهويتها الوطنية، معلنًا جميع أنواع الانحرافات كقاعدة للحياة.