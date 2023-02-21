مفاجأة..بايدن يطالب بإقالة بوتين من منصبه

انتقد الرئيس بايدن اليوم الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلاً، "إن "الرغبة الجبانة في الأرض والسلطة" للزعيم الروسي لم تؤد إلا إلى توحيد الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم".

وخاطب بايدن آلاف الأشخاص في وارسو بمناسبة مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا. حيث تكرر ذكر اسم بوتين في ملاحظاته عندما صاغ المعركة كجزء من مواجهة أوسع بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات. وذلك حسبما ذكرت صحيفة " The Hill" الأمريكية.

وأكد بايدن في تصريحات من بولندا قبيل الذكرى السنوية للحرب في أوكرانيا، أن "الرغبة الجبانة في الأرض والسلطة"ستفشل، وسوف يسود حب الشعب الأوكراني لبلده. مضيفا، أن ديمقراطيات العالم ستقف حراسة لحرياتنا اليوم وغدًا وإلى الأبد.

وجاء خطاب الرئيس الأمريكي بعد عام تقريبًا من زيارته الأولى لوارسو بعد بدء الحرب مباشرة، وفي لحظة مرتجلة، أعلن بايدن، أن بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة. ولكن تراجع مساعدو البيت الأبيض في وقت لاحق عن التعليق، وأصروا على أن بايدن لم يكن يدعو لتغيير النظام.

لكن أوضح بايدن في تصريحاته اليوم، أن بوتين مسؤول عن الحرب في أوكرانيا، وأصر على أن الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا لن يترددوا في دعمهم لأوكرانيا.

كما قال بايدن، "الرئيس بوتين يواجه اليوم شيئًا لم يكن يعتقد أنه ممكن قبل عام. لقد نمت ديمقراطيات العالم بشكل أقوى، ومن ناحية أخري ضعفت الأنظمة الاستبدادية في العالم".

وقد خاطب بايدن في وقت ما المواطنين الروس مباشرة، ساعيًا لتوضيح أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يسعون للسيطرة على روسيا أو مهاجمتها.

وقد جاء خطاب جو بايدن بعد ساعات من إلقاء بوتين خطابًا أعلن فيه أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

واتهم بوتين اليوم الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين بتفاقم الصراع في أوكرانيا من خلال تقديم المعدات العسكرية وغيرها من أشكال الدعم لأوكرانيا.