هل يجوز إخراج صدقة بدلا من الصيام عن أيام أفطرتها رمضان الماضي

ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته “ أفطرت أياما في رمضان ولم أقضها فهل يجوز إخراج صدقة بدل من قضائها؟ .

أجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ، قائلا: إن قضاء الصيام يجب بتعويض الأيام الفائته بالصيامها مرة أخرى .

وأوضح أمين الفتوى، خلال رده على سؤال “ عبر البث المباشر لدار الإفتاء ، على الفيس بوك أن إخراج صدقة ككفارة للتأخير ورد أقوال للعلماء بجوازها ولكن الأهم لكي تسقط هذه الأيام من على المرأة أن تصومها وتقضيها .

هل الفطر في صيام التطوع يوجب القضاء أو الكفارة

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه في حالة وقوع الصائم في إحدى محظورات الصيام فعليه بالإفطار وقضاء هذا اليوم مرة اخرى ولكن بدون كفارة.



وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش لـ" صدى البلد" ، خلال إجابته على سؤال ما حكم من وقع في إحدى محظورات الصوم في يوم التطوع؟ قائلا: ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال "المتطوع أمير نفسه".



وتابع الشيخ عبد الحميد الأطرش: التطوع عهد من العبد لابد من قضائه كأن يقول شخص سأصوم غدا تقربا الى الله ثم يصوم وعندما يدعيه أحد على غداء شهي يفطر ويترك الصوم فهنا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة لأن الكفارة تكون مع القضاء في صيام الفرض كأن يفطر يوما في شهر رمضان بعذر أو غير عذر.