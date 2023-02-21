تامر أمين: مصر تتبع سياسة رشيدة ومتوازنة في تعاملاتها الخارجية

أكد الإعلامي تامر أمين أن بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس جمهورية اوزباكستان، واليوم اقيم له استقبال رسمي في قصر رئاسة الجمهورية وتمت مباحثات ثنائية بين الرئيسين وايضا موسعة بين الوفدين المصري والأوزبكي.

وأوضح الإعلامي "تامر أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" الى ان بعد المباحثات تم التوقيع على عدد من المباحثات ومجموعة من والبروتوكولات ومذكرات التفاهم، حوالي مذكرات تفاهم في كل المجالات، مثل مجال العمل الخارجي ومجال الزراعة، والبحث العلمي والتكنولوجيا، والتعاون الدولي، حتى مجالات النقل والطرق.

السياسة الدبلوماسية المصرية

وأشار "تامر أمين" إلى أن في السنوات الأخيرة هناك سياسة امتياز ورشد في إقامة علاقات متوازنة ومحترمة مع كل دول العالم وكل قوى العالم بلا استثناء وهذا أصبح مبدأ عام تسير عليه الدبلوماسية المصرية.