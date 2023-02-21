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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب دعم الإرهاب.. إيران تفرض عقوبات على المؤسسات الأوروبية

صدى البلد

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا قالت فيه إنها فرضت عقوبات على بعض المؤسسات والأفراد الأوروبيين والبريطانيين.

وأوضح البيان، أن تلك العقوبات بسبب دعم الإرهاب والتحريض على أعمال الإرهاب والعنف ضد الشعب الإيراني وتشجيعها، والتدخل في شؤون إيران الداخلية، ونشر معلومات كاذبة، والمشاركة في عقوبات قاسية ضد الشعب الإيراني، بموافقة الدوائر المعنية.

وفرضت إيران عقوبات على 13 مؤسسة في الاتحاد الأوروبي، وفرضت عقوبات على 15 فردًا من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ثمانية أفراد من المملكة المتحدة. وذلك حسبما ذكر موقع أخبار الصين.

وأشار البيان إلى أن إيران تدين تصرفات هذه المؤسسات والأفراد بما ينتهك الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب والقوانين الدولية والأعراف الدولية الأساسية مثل ميثاق الأمم المتحدة.

وأعلن المجلس الأوروبي أيضا اليوم إضافة 32 فردًا وكيانين في إيران إلى قائمة العقوبات. لتشمل قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية ضد إيران 196 فردًا و 33 كيانًا.  

الاتحاد الأوروبي ايران الخارجية الإيرانية

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