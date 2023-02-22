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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية بلغة البرمجة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم “أسرة من أجل مصر” المركزية بجامعة حلوان، دورة تدريبية لتعلم لغة البايثون لعمل البرامج، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتدريب وتأهيل الطلاب، وبعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور كريم همام، رائد أسرة “من أجل مصر” ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، وتنسيق ياسر جبالي، منسق الأسرة، وبالتعاون مع الفريق العلمى “LaunTech” بكلية الهندسة بحلوان.

وتتضمن الدورة التدريبية شرح المفاهيم الرئيسية، وتدريبات عملية، وعمل مشاريع تطبيقية مثل “data analysis, data science, web scrapping”، وتطبيقات لغة الآلة data learning، والتعلم العميق deep learning، وتجميع البيانات data scraping، وعمل روبوت “فيس بوك” وواتساب Facebook and WhatsApp bots بنفسك، ومعالجة الصور باستخدام مكتبة computer vision، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الصناعي.

و كشفت اسرة من اجل مصر المركزية انه يتم تسجيل اسماء المشاركين بالدورة التدريبية للغة البرمجة عن طريق ادارة الاسرة و ادارات رعاية شباب كليات جامعة حلوان ، و تبدء الدورة بعد اكتمال عدد المشاركين بها . 

جامعة حلوان كلية الهندسة الذكاء الاصطناعي دورة تدريبية Jobs Education

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