أخبار الحوادث.. قرار عاجل في قضية خلية السودان.. والإدارية العليا ترفض منح سيدة مساعدة تكافل وكرامة

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة في الساعات الماضية وكانت أهمها:

القضاء الإداري تمنح سيدة تكافل وكرامة.. والعليا تحكم برفض تعويضها



قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن المقام من مصطفي لطفي طه بصفته وكيلًا عن الطاعنة نسرين كامل محمد عن طلب تعويضها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء وقف جهة الإدارة صرف مساعدة الدعم النقدي المشروط برنامج تكافل وكرامة للمدعية وأسرتها.

علاقة غير شرعية مع بنت منطقته.. جريمة قتل مأساوية على طريق السويس



علاقة غير شرعية قادت شاب إلى التخلص من إحدى فتيات منطقته.. واقعة مأساوية سطرها شاب بنطاق طريق السويس القديم وبدأت وقائعها داخل إحدى مناطق القاهرة وبالتحديد منطقة دار السلام، بدأت بإقامته علاقة غير شرعية معها ثم التهرب من خطبتها حتى التخلص منها ونهاية بالحكم عليه بالإعدام.

فضيحة شقة بين السرايات.. صديقتي نشرت صوري وطليقي عرايا لهذا السبب

أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة سيدة تبلغ من العمر 38 عاما ربة منزل إلى محكمة الجنايات لاتهامها بتهديد صديقتها بنشر صور فاضحة وخادشة للحياء لها على مواقع التواصل الاجتماعي واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المجني عليها المقيمة في شقة ببين السرايات

استهداف السفارة المصرية.. قرار عاجل بشأن 9 متهمين في قضية خلية السودان



خلية السودان.. قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم رئيس محكمة الجنايات، تأجيل وقائع جلسات محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، المقيدة برقم 1224 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها 9 متهمين، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية السودان» لجلسة غدا 22 فبراير.