أستاذ علوم سياسية: ليس من مصلحة الصين هزيمة روسيا في أوكرانيا

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن خطاب الرئيس الأمريكي جون بايدن في كييف شمل الحديث على عدم السماح لروسيا بالانتصار، حتى لا يتكرر هذا السيناريو مع الصين وتايوان، كما أن انتصار موسكو يعني إعادة تشكيل النظام العالمي، وإعادة القطبية للعالم.



وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائي "TEN"، أن الغرب يعمل على تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بشكل مستمر ومتدرج، ومن المتوقع أن يقوم الغرب بمد كييف بالطائرات أف 16، مضيفًا أنه لا يوجد توافق حول شكل السلام في المستقبل، فالبعض يرى أنه لا يوجد سلام في المستقبل، إلا مع إزاحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قيادة روسيا.



وأضاف أن الغرب سيمارس ضغوط على جميع الدول لكي تقف مع المعسكر الغربي ضد روسيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي تحدث بأن موسكو لن تقبل الهزيمة، وتحدث بأن العقوبات الاقتصادية لم تؤثر بشكل كبير على روسيا.



ولفت إلى أن الرئيس الروسي يعول على استخدام السلاح النووي ككرت أخير، خلاف ان عدد سكان موسكو ثلاثة أضعاف أوكرانيا، وبالتالي لدى روسيا القدرة على التعبئة أكبر بكثير من كييف.



وأشار إلى أن الصين ليس من مصلحتها هزيمة روسيا، وتقدم دعم محدود لروسيا، لان لديها علاقات قوية مع الغرب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قامت بالهجوم على بكين بسبب تقديم هذا الدعم.