هل حان الوقت للعمل 4 أيام بالأسبوع؟.. نتائج مبهرة لتجربة شركات بريطانية

أعلنت العديد من الشركات البريطانية أنها ستحتفظ بأسبوع العمل لمدة 4 أيام بعد انتهاء البرنامج التجريبي الذي تم إجراءه في بريطانيا، وذلك لبحث مدى إمكانية تطبيق هذا المقترح، وقد جاءت النتائج مبهرة سواء من ناحية نتائج العمل، أو من ناحية الفائدة العائدة على العاملين.

ورغم أن المشروع كان تجربة لتقييم هذا المقترح، إلا أن العديد من الشركات وجدت أن استمرار تطبيق هذا النظام قد عاد عليها وعلى العاملين بالفائدة خلال الـ6 أشهر التي خاضت بها تلك الشركات العمل 4 أيام فقط، مع إعطاء أجازة قدرها 3 أيام.

مفيد لصحة العمال بدون تقليل الراتب

تأتي تلك الخطوة، بعد أظهرت نتائج برنامج تجريبي جديد في العشرات من أرباب العمل في المملكة المتحدة فوائد كبيرة لصحة العمال وإنتاجيتهم عندما تم تقليل ساعات عملهم - وتخطط الغالبية العظمى من الشركات للالتزام بالجدول الزمني المكثف.

يقول المدافعون إن النتائج تساعد في التحقق من صحة فكرة أنه من الممكن للشركات تقصير أسبوع العمل دون أي تخفيض في الأجر مع الحفاظ على المستويات السابقة من مخرجات العمل.

الحل أصبح سياسة واقعية

"نشعر بالتشجيع حقًا من النتائج ، التي أظهرت الطرق العديدة التي تحولت بها الشركات أسبوع الأيام الأربعة من حلم إلى سياسة واقعية ، مع فوائد متعددة"، هذا ما قاله ديفيد فراين، الباحث المشارك في جامعة كامبريدج والذي عمل على التجربة وفقا لبيان نشره حول التجربة، وأضاف : "نعتقد أن هناك الكثير هنا يجب أن يحفز الشركات والصناعات الأخرى على تجربتها".

كان البرنامج التجريبي عبارة عن تعاون بين المنظمة غير الربحية 4 Day Week Global وحملة 4 Day Week في المملكة المتحدة ومؤسسة الفكر Autonomy، وشمل ما يقرب من 2900 عامل في 61 شركة - من المنظمات غير الربحية والمصنعين وشركات التمويل إلى متجر السمك والبطاطا - واستمر العمل من يونيو إلى ديسمبر من العام الماضي.

أبلغ العمال والشركات على حد سواء عن تحسن

وفي حين أن أكثر من نصف الشركات أفادت بتحويل جميع عمالها إلى أربعة أيام عمل في الأسبوع، كان أصحاب العمل مطالبين فقط بمنح موظفيهم تخفيضًا "ذي مغزى" في ساعات العمل، والذي يمكن أن يشمل أيضًا خمسة أيام أسابيع مع أيام عمل أقصر أو جداول متنوعة في الطول من أسبوع لآخر ولكن متوسطها يصل إلى 32 ساعة في الأسبوع على مدار العام.

وإلى حد كبير، وافق العمال أنفسهم، وأبلغ الموظفون عن ضغوط أقل مرتبطة بالعمل، وانخفاض معدلات الإرهاق وزيادة الرضا الوظيفي، وأفاد غالبية الموظفين أنهم يعملون بوتيرة أسرع.

كيف أصبح أسبوع العمل المكون من 40 ساعة هو القاعدة

"كانت هناك فوائد للصحة الجسدية والعقلية" هكذا قال 46 ٪ من الموظفين إنهم كانوا أقل إجهادًا، فيما قال ثلاثة من كل خمسة مشاركين إنه من الأسهل الموازنة بين العمل ومسؤوليات الرعاية في المنزل، وقالت جولييت شور ، الأستاذة في كلية بوسطن والباحثة الرئيسية في المشروع: "النتائج ثابتة إلى حد كبير عبر أماكن العمل ذات الأحجام المختلفة ، مما يدل على أن هذا ابتكار يعمل في العديد من أنواع المؤسسات" .

ووجد الباحثون أن كيفية استخدام الموظفين لأوقات فراغهم تختلف باختلاف نوع العمل الذي يؤدونه، وقال شور إن أولئك الذين عملوا في المؤسسات غير الربحية والخدمات المهنية أمضوا مزيدًا من الوقت في ممارسة الرياضة، في حين أن العاملين في البناء والتصنيع قد شهدوا أكبر انخفاض في مشاكل الإرهاق والنوم.

نتائج إيجابية من منظور الشركات.

وتعد تلك التجربة، هي الأكبر التي تخضع فيها المملكة المتحدة لأسبوع عمل مدته أربعة أيام وقد يكون أقل من ذلك، ووفقا لنتائج التجربة، فقد زادت الإيرادات بالشركات بمعدل 1.4٪ خلال فترة الدراسة، ووفقًا لبيانات 23 منظمة تم رصدها، لاحظ المشرفون على التجربة، أن التغيب انخفض، وأصبح الناس أقل عرضة للاستقالة أثناء المحاكمة، وذلك على الرغم من أنها حدثت خلال الفترة الزمنية التي أطلق عليه اسم الاستقالة العظيمة.

ومن بين 61 شركة شاركت في التجربة، قالت 56 شركة إنها ستستمر في تقديم أسبوع العمل لمدة أربعة أيام في الوقت الحالي، فيما قال ثمانية عشر إنهم يعتزمون تقصير أسبوع العمل بشكل دائم، ومن بينهم شركة تايلر جرانج، وهي شركة استشارات بيئية مقرها في إنجلترا، فيما قال مدير الشركة سيمون أورسيل لبي بي سي إن مديري الشركة وموظفيها وجدوا طرقًا لإنجاز العمل الضروري في وقت أقل خلال البرنامج التجريبي، وتابع : "بشكل أساسي ، إذا أعطيت الناس هذا الحافز المذهل ليوم كامل من وقتهم في الأسبوع ، فسيعملون بجد لجعله يعمل".

ووفقا لما نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فقد أجرت منظمة 4 Day Week سابقًا تجارب مماثلة في الولايات المتحدة وأيرلندا، وتقول إنها ستصدر أيضًا نتائج من طيارين في أستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والبرازيل وأمريكا الشمالية وأماكن أخرى في أوروبا.