عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل حان الوقت للعمل 4 أيام بالأسبوع؟.. نتائج مبهرة لتجربة شركات بريطانية

تخفيض ساعات العمل
تخفيض ساعات العمل

أعلنت العديد من الشركات البريطانية أنها ستحتفظ بأسبوع العمل لمدة 4 أيام بعد انتهاء البرنامج التجريبي الذي تم إجراءه في بريطانيا، وذلك لبحث مدى إمكانية تطبيق هذا المقترح، وقد جاءت النتائج مبهرة سواء من ناحية نتائج العمل، أو من ناحية الفائدة العائدة على العاملين.

 

ورغم أن المشروع كان تجربة لتقييم هذا المقترح، إلا أن العديد من الشركات وجدت أن استمرار تطبيق هذا النظام قد عاد عليها وعلى العاملين بالفائدة خلال الـ6 أشهر التي خاضت بها تلك الشركات العمل 4 أيام فقط، مع إعطاء أجازة قدرها 3 أيام.

 

 

 

مفيد لصحة العمال بدون تقليل الراتب 

 

 

تأتي تلك الخطوة، بعد أظهرت نتائج برنامج تجريبي جديد في العشرات من أرباب العمل في المملكة المتحدة فوائد كبيرة لصحة العمال وإنتاجيتهم عندما تم تقليل ساعات عملهم - وتخطط الغالبية العظمى من الشركات للالتزام بالجدول الزمني المكثف.

 

يقول المدافعون إن النتائج تساعد في التحقق من صحة فكرة أنه من الممكن للشركات تقصير أسبوع العمل دون أي تخفيض في الأجر مع الحفاظ على المستويات السابقة من مخرجات العمل.

 

الحل أصبح سياسة واقعية 

 

"نشعر بالتشجيع حقًا من النتائج ، التي أظهرت الطرق العديدة التي تحولت بها الشركات أسبوع الأيام الأربعة من حلم إلى سياسة واقعية ، مع فوائد متعددة"، هذا ما قاله ديفيد فراين، الباحث المشارك في جامعة كامبريدج والذي عمل على التجربة وفقا لبيان نشره حول التجربة، وأضاف : "نعتقد أن هناك الكثير هنا يجب أن يحفز الشركات والصناعات الأخرى على تجربتها".

 

كان البرنامج التجريبي عبارة عن تعاون بين المنظمة غير الربحية 4 Day Week Global وحملة 4 Day Week في المملكة المتحدة ومؤسسة الفكر Autonomy، وشمل ما يقرب من 2900 عامل في 61 شركة - من المنظمات غير الربحية والمصنعين وشركات التمويل إلى متجر السمك والبطاطا - واستمر العمل من يونيو إلى ديسمبر من العام الماضي.

 

أبلغ العمال والشركات على حد سواء عن تحسن

 

وفي حين أن أكثر من نصف الشركات أفادت بتحويل جميع عمالها إلى أربعة أيام عمل في الأسبوع، كان أصحاب العمل مطالبين فقط بمنح موظفيهم تخفيضًا "ذي مغزى" في ساعات العمل، والذي يمكن أن يشمل أيضًا خمسة أيام أسابيع مع أيام عمل أقصر أو جداول متنوعة في الطول من أسبوع لآخر ولكن متوسطها يصل إلى 32 ساعة في الأسبوع على مدار العام.

 

وإلى حد كبير، وافق العمال أنفسهم، وأبلغ الموظفون عن ضغوط أقل مرتبطة بالعمل، وانخفاض معدلات الإرهاق وزيادة الرضا الوظيفي، وأفاد غالبية الموظفين أنهم يعملون بوتيرة أسرع.

 

كيف أصبح أسبوع العمل المكون من 40 ساعة هو القاعدة

 

"كانت هناك فوائد للصحة الجسدية والعقلية" هكذا قال 46 ٪ من الموظفين إنهم كانوا أقل إجهادًا، فيما قال ثلاثة من كل خمسة مشاركين إنه من الأسهل الموازنة بين العمل ومسؤوليات الرعاية في المنزل، وقالت جولييت شور ، الأستاذة في كلية بوسطن والباحثة الرئيسية في المشروع: "النتائج ثابتة إلى حد كبير عبر أماكن العمل ذات الأحجام المختلفة ، مما يدل على أن هذا ابتكار يعمل في العديد من أنواع المؤسسات" .

 

ووجد الباحثون أن كيفية استخدام الموظفين لأوقات فراغهم تختلف باختلاف نوع العمل الذي يؤدونه، وقال شور إن أولئك الذين عملوا في المؤسسات غير الربحية والخدمات المهنية أمضوا مزيدًا من الوقت في ممارسة الرياضة، في حين أن العاملين في البناء والتصنيع قد شهدوا أكبر انخفاض في مشاكل الإرهاق والنوم.

 

نتائج إيجابية من منظور الشركات.

 

وتعد تلك التجربة، هي الأكبر التي تخضع فيها المملكة المتحدة لأسبوع عمل مدته أربعة أيام وقد يكون أقل من ذلك، ووفقا لنتائج التجربة، فقد زادت الإيرادات بالشركات بمعدل 1.4٪ خلال فترة الدراسة، ووفقًا لبيانات 23 منظمة تم رصدها، لاحظ المشرفون على التجربة، أن التغيب انخفض، وأصبح الناس أقل عرضة للاستقالة أثناء المحاكمة، وذلك على الرغم من أنها حدثت خلال الفترة الزمنية التي  أطلق عليه اسم الاستقالة العظيمة.

 

ومن بين 61 شركة شاركت في التجربة، قالت 56 شركة إنها ستستمر في تقديم أسبوع العمل لمدة أربعة أيام في الوقت الحالي، فيما قال ثمانية عشر إنهم يعتزمون تقصير أسبوع العمل بشكل دائم، ومن بينهم شركة تايلر جرانج، وهي شركة استشارات بيئية مقرها في إنجلترا، فيما قال مدير الشركة سيمون أورسيل لبي بي سي إن مديري الشركة وموظفيها وجدوا طرقًا لإنجاز العمل الضروري في وقت أقل خلال البرنامج التجريبي، وتابع : "بشكل أساسي ، إذا أعطيت الناس هذا الحافز المذهل ليوم كامل من وقتهم في الأسبوع ، فسيعملون بجد لجعله يعمل".

 

ووفقا لما نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فقد أجرت منظمة 4 Day Week سابقًا تجارب مماثلة في الولايات المتحدة وأيرلندا، وتقول إنها ستصدر أيضًا نتائج من طيارين في أستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والبرازيل وأمريكا الشمالية وأماكن أخرى في أوروبا.

المملكة المتحدة بريطانيا تخفيض ساعات العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

خبيرة مصرفية: شهادة الـ25% جمعت 460 مليون جنيه ققط

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

البحوث الفلكية ردا على العالم الهولندي: لا يستطيع أحد التنبؤ بالزلازل

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

النيابة تأمر بحبسِ مقاول تسبب بإهماله في وفاة طفل ببيارة صرف زراعي

موضوعات متعلقة

سرطان التهم 85% من فلسطين.. قصة قرارات الاستيطان الإسرائيلي الجديدة من الكابيتون إلى مجلس الأمن

إسرائيل في أدغال أفريقيا.. القصة الكاملة لأزمة طرد وفد الاحتلال من قمة الاتحاد| الحصاد المر لعقدين من الزمن

بين التشاؤم والتفاؤل.. هكذا سيكون الوضع الاقتصادي في 2023| نظرة أكثر واقعية

هل معارك الجو تحسم الحرب الروسية؟!.. تعهدات بتسليم أوكرانيا طائرات حربية.. وأمريكا تبحث إرسال F16

خداع سياسي أم نوايا صادقة| الغموض سيد الموقف من مبادرة الصين لحل الأزمة الأوكرانية.. حلفاء كييف يشككون.. والناتو يفخخها بملف تايوان

97% من جيش بوتن بأوكرانيا .. تلك خطة روسيا لتركيع كييف بهجوم الربيع مع الذكرى الأولى للحرب

فانتازيا هوليود تتحول إلى واقع.. الذكاء الاصطناعى يخطط لاحتلال وظائف البشر وتلك تفاصيل الحرب

الحرب لا توقف الحب .. قصص غرام من أرض المعركة بأوكرانيا

ترشيحاتنا

العالم في خطر.. ماذا يعني تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت النووية؟

5 أهداف.. ريال مدريد يستمر في إهانة ليفربول بهدف بنزيما

البيت الأبيض يفجر مفاجأة بشأن سقوط بايدن من الطائرة

تعدد الأقطاب والعلاقات بين البلدين.. ماذا يحدث خلال القمة الصينية الروسية؟

ريال مدريد يقسو على ليفربول بهدف رابع في دوري أبطال أوروبا

فقدت 270 كجم| شاهد أثقل امرأة بالعالم بعد فقدان الوزن.. لن تصدق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت 270 كجم| شاهد أثقل امرأة بالعالم بعد فقدان الوزن.. لن تصدق

بمجوهرات لافتة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور

هيتجوزها رغم اختلاف الديانة.. قصة 19 عاما من الفراق بين وائل كفوري وحبيبته|شاهد

بدون بوتكس.. إطلالات علا رامي بعد سن الستين تثير ضجة

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ