خبير : العقوبات على روسيا عديمة الأثر .. وموقف الصين محايد

قال نبيل رشوان المحلل المتخصص في الشؤون الروسية أنه مع حلول الذكرى الاولى للحرب الروسية الاوكرانية لم يحرز اي طرف تقدم على حساب الاخر قائلاً : " مفيش أي تقدم رغم مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية.

أكد في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه وفقاً لاستطلاعات راي محلية في موسكو فإن العقوبات على روسيا لم تؤدي الأثر المطلوب منها.

أوضح أن الموقف الصيني يتسم بالحياد بشكل كبير فهي لاترغب ان تخسر روسيا او تنتصر قائلاً : موقفها محايد حتى أنها لم تؤيد ضم الاراضي الاوكرانية لروسيا .

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وعلى الصعيد التفاوض قال : لازالت الامور في نفس الموقع حيث أن مطالب أوكرانيا غير مقبولة لروسيا، ومطالب روسيا غير مقبولة لأوكرانيا.

معاهدة نيو ستارت



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة للسيطرة على الأسلحة النووية، في تصعيد حاد للتوترات مع واشنطن، منذ حرب أوكرانيا. وحثت الأمم المتحدة كلاً من واشنطن وموسكو استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة نيو ستارت من دون تأخير