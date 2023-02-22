عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

لماذا يلجأ بنكا الأهلي ومصر لطرح شهادات بعائد مرتفع مرة أخرى.. قراءة

البنك الأهلي وبنك
البنك الأهلي وبنك مصر

تزامنًا مع اقتراب موعد استحقاق شهادات الـ 18% من البنك الأهلي، وبنك مصر يبحث المواطنون عن حقيقة طرح شهادات جديدة بعائد مرتفع لكي يدعون بها أموالهم، وذلك بسبب حاله التضخم التي يعاني منها دول العالم، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت منذ عام تقريبًا.

البنك الأهلي ومصر 

ماذا حققت شهادات 25% و18%؟

وتمكن البنك الأهلي وبنك مصر من جذب مدخرات تفوق تريليون جنيه من العملاء في الشهادتين مرتفعتي الفائدة أجل سنة 25% و18%؛ ليتم تحقيق المستهدف منها - بحسب ما قاله مسؤولو البنكين.

وكان البنك الأهلي وبنك مصر طرحا شهادة بفائدة مرتفعة 18% يصرف العائد شهريا أمام العملاء بداية من يوم 21 مارس الماضي حتى 30 مايو الماضي.

وجمعت الشهادة مرتفعة الفائدة 18% سنويا أجل سنة مدخرات بقيمة 750 مليار جنيه خلال 71 يوما من طرحها قبل إيقافها نهاية مايو الماضي، منها 500 مليار جنيه في البنك الأهلي و250 مليار جنيه في بنك مصر، بحسب مسؤولي البنكين.

بنك مصر يعلن وقف العمل بالبطاقات المدفوعة مقدما لمدة 12 ساعة

افتتاح فرع بنك مصر بتجارة عين شمس

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن الشهادة بفائدة 18%، جذبت عدد عملاء 1.3 مليون عميل العام الماضي، مشيرًا إلى إن 50% من حصيلة الشهادة جاءت من كسر شهادات في البنك والنصف الآخر جاء من تحرك أوعية في بنوك أخرى وتنازلات عن العملة للاستثمار في الجنيه وكذلك ودائع من البنك الأهلي، وهو ما أكده محمد الإتربي رئيس بنك مصر في وقت سابق.

البنك الأهلي وبنك مصر 

هل يتم إعادة طرح شهادة 18%؟

وكان البنك المركزي، أعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 21.5% في نوفمبر الماضي.

كما أعلن مستهدف معدل تضخم تنازلي للحفاظ على استقرار الأسعار لينخفض إلى بين 5% إلى 9% خلال ديسمبر 2024 على أن ينخفض إلى 3% إلى 7% خلال ديسمبر 2026.

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن شهادة العائد المرتفع 18% حققت المطلوب منها، مشيرة إلى إنه من الممكن عقب إنتهاء تلك الشهادة أن تطرحها البنوك مرة أخرى أو بعائد مرتفع.

وأكدت "الدماطي"، أن رفع التضخم يتطلب طرح مثل هذه الشهادات مرة أخرى، ولا سيما أن البنوك طرحت شهادة بعائد مرتفع وهي 25%، وبالرغم من ذلك ففن شهادة 25% جمعت أموال أقل من شهادة 18%، موضحة أن طرح شهادة 18% مرة أخرى لمدة عام، سوف يجمع أموال أكثر من المرة الأولى.

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

يصل لـ مليون و500 ألف جنيه.. قرض بدون ضامن للعاملين من البنك الأهلي

واختتمت "الدماطي"، أن المواطن يبحث عن المكسب السريع في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها معظم دول العالم في الفترة الحالية، لذلك يجب على متخذي القرار في هذا الشأن استغلال الموقف الحالي، وإعادة طرح الشهادات مرة أخرى عقب انتهائها.

بنك مصر البنك الاهلي ماذا حققت شهادات 25 و18 هل سيتم طرح شهادة 18‎ ‎ مرة أخرى سهر الدماطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

مُعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور بسبب نجم الزمالك

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

رسالة هامة من البنك الأهلي | مصير شهادات الـ 18% ..شاهد

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

يصل لـ مليون و500 ألف جنيه.. قرض بدون ضامن للعاملين من البنك الأهلي

اقتصادية النواب توافق علي تعديلات قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون

بنك مصر يعلن وقف العمل بالبطاقات المدفوعة مقدما لمدة 12 ساعة

ترشيحاتنا

اقترب من 50 ألف.. رقم صادم لأعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

لماذا يلجأ بنكا الأهلي ومصر لطرح شهادات بعائد مرتفع مرة أخرى.. قراءة

رسميا.. تخفيض الحد الادنى لأسعار مجموعات الدعم في المدارس

بقوة 4,4 ريختر.. هزة أرضية عميفة تضرب فلسطين ولبنان

دراسة جديدة: المملكة المتحدة لديها أدنى معدلات الإصابة بفشل القلب في أوروبا

القاهرة 20.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنتي وروحي.. مفأجاة سارة بشأن الرضيعة عفراء المولودة تحت أتقاض زلزال سوريا

لن تصدق سعره.. فستان ذهب بوزن 4.25 كليو للبيع بهذه الدولة العربية

روبوت يساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق

شتائم وألفاظ بذيئة ضد ليفربول بعد الهزيمة والمذيع يعتذر

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ