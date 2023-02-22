لماذا يلجأ بنكا الأهلي ومصر لطرح شهادات بعائد مرتفع مرة أخرى.. قراءة

تزامنًا مع اقتراب موعد استحقاق شهادات الـ 18% من البنك الأهلي، وبنك مصر يبحث المواطنون عن حقيقة طرح شهادات جديدة بعائد مرتفع لكي يدعون بها أموالهم، وذلك بسبب حاله التضخم التي يعاني منها دول العالم، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت منذ عام تقريبًا.

البنك الأهلي ومصر

ماذا حققت شهادات 25% و18%؟

وتمكن البنك الأهلي وبنك مصر من جذب مدخرات تفوق تريليون جنيه من العملاء في الشهادتين مرتفعتي الفائدة أجل سنة 25% و18%؛ ليتم تحقيق المستهدف منها - بحسب ما قاله مسؤولو البنكين.

وكان البنك الأهلي وبنك مصر طرحا شهادة بفائدة مرتفعة 18% يصرف العائد شهريا أمام العملاء بداية من يوم 21 مارس الماضي حتى 30 مايو الماضي.

وجمعت الشهادة مرتفعة الفائدة 18% سنويا أجل سنة مدخرات بقيمة 750 مليار جنيه خلال 71 يوما من طرحها قبل إيقافها نهاية مايو الماضي، منها 500 مليار جنيه في البنك الأهلي و250 مليار جنيه في بنك مصر، بحسب مسؤولي البنكين.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن الشهادة بفائدة 18%، جذبت عدد عملاء 1.3 مليون عميل العام الماضي، مشيرًا إلى إن 50% من حصيلة الشهادة جاءت من كسر شهادات في البنك والنصف الآخر جاء من تحرك أوعية في بنوك أخرى وتنازلات عن العملة للاستثمار في الجنيه وكذلك ودائع من البنك الأهلي، وهو ما أكده محمد الإتربي رئيس بنك مصر في وقت سابق.

البنك الأهلي وبنك مصر

هل يتم إعادة طرح شهادة 18%؟

وكان البنك المركزي، أعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 21.5% في نوفمبر الماضي.

كما أعلن مستهدف معدل تضخم تنازلي للحفاظ على استقرار الأسعار لينخفض إلى بين 5% إلى 9% خلال ديسمبر 2024 على أن ينخفض إلى 3% إلى 7% خلال ديسمبر 2026.

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن شهادة العائد المرتفع 18% حققت المطلوب منها، مشيرة إلى إنه من الممكن عقب إنتهاء تلك الشهادة أن تطرحها البنوك مرة أخرى أو بعائد مرتفع.

وأكدت "الدماطي"، أن رفع التضخم يتطلب طرح مثل هذه الشهادات مرة أخرى، ولا سيما أن البنوك طرحت شهادة بعائد مرتفع وهي 25%، وبالرغم من ذلك ففن شهادة 25% جمعت أموال أقل من شهادة 18%، موضحة أن طرح شهادة 18% مرة أخرى لمدة عام، سوف يجمع أموال أكثر من المرة الأولى.

واختتمت "الدماطي"، أن المواطن يبحث عن المكسب السريع في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها معظم دول العالم في الفترة الحالية، لذلك يجب على متخذي القرار في هذا الشأن استغلال الموقف الحالي، وإعادة طرح الشهادات مرة أخرى عقب انتهائها.